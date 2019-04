Serena Rutelli chi è | Concorrente Grande Fratello 2019 | Vita privata | Fidanzato

SERENA RUTELLI CHI È – Tra i concorrenti del Grande Fratello 2019, al via l’8 aprile 2019 su Canale 5, c’è anche Serena Rutelli, la figlia dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli e della giornalista Barbara Palombelli. Serena è nata nel 1990 a Roma, è alta circa un metro e sessanta e pesa circa 52 chili.

“Sono stata adottata quando avevo 7 anni – ha raccontato la giovane -. La mia vita non è stata molto facile. Mia madre ci ha abbandonato quando eravamo molto piccole con mio padre e lui ha deciso di lasciarci in una casa-famiglia”.

“Siamo rimaste là dentro 3 anni – le parole di Serena Rutelli nel video di presentazione per il GF2019 -. Il giorno più bello è stato quando sono arrivati i miei genitori e hanno deciso di adottarci. Da lì la mia vita è cambiata. Siamo una bella famiglia unita e piena d’amore”.

“I miei sono secchioni – ha aggiunto -, uno potrebbe immaginare che la figlia sia come loro, una secchiona. Invece no, sono proprio l’opposto, e quindi faccio l’estetista. Mio padre è un coccolone, ride e scherza. Mia madre, invece, è più seria e bacchettona. Ma sono felice e li amo”.

Scelta, quella di entrare nella Casa, che non è stata condivisa dal papà: “Ho cercato di sconsigliarla, ma mi sono dovuto arrendere perché è un sogno di Serena da quando è stata adottata ed è entrata a far parte della nostra famiglia, circa venti anni fa”, ha dichiarato l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli in un’intervista.

Serena ha due fratelli e una sorella: Giorgio, Francisco e Monica. Due di loro adottati come lei.

Serena Rutelli Grande Fratello 2019 | Fidanzato

Fidanzata? Sì, Serena è fidanzata con il calciatore Prince Zorresi.

Classe 1998, il giovane è originario di Roma dov’è nato il 27 marzo. Nelle sue vene scorre sangue senegalese. Prince, nonostante la giovanissima età, ha già militato in diverse squadre dal Latina, alla Salernitana al Vicenza. In queste ultime stagioni il fidanzato di Serena Rutelli indossa la maglia dell’Audace Calcio di Verona.

