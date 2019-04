“Ho pianificato questo scherzo da mesi… avrei voluto continuare a filmare mio marito anche quando è entrato in casa ma ho pensato che si sarebbe reso conto dello scherzo. Continuava a dire “Cosa sono tutti questi pacchi?”, così gli ho spiegato che era un pesce d’Aprile”.

Così Maureen Pritchars, una ragazza di Green Bay (Wisconsin), su Facebook dove, con un post e un video, ha spiegato lo scherzo geniale che ha ideato per il marito in occasione del primo aprile, giorno in cui ricorre l’usanza del cosiddetto Pesce d’Aprile.

Nel post Maureen ha aggiunto: “Non avete idea di quante persone, passando in macchina davanti casa nostra, hanno rallentato per guardare tutte quelle scatole”.

La giornata del primo aprile si celebra organizzando scherzi, il cosiddetto Pesce d’Aprile. Ma da dove viene questa tradizione? E perché è nata?. Lo abbiamo spiegato in questo articolo.