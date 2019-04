Salvini in una telecronaca stile anni ’30: ecco perché il video è diventato virale

Il vice premier Matteo Salvini è finito, suo malgrado, in un video in bianco e nero che fa il verso alle riprese tipiche dell’Istituto Luce negli anni del fascismo.

“Nelle rare ore di riposo il capitano non trascura la sua bella e rigenerante fatica sportiva. Sprezzante dei primi rigori invernali, il capitano si cimenta nell’esercizio natatorio. Con poderose bracciate il capitano affronta l’acque senza timor del gelo”: è la voce fuori campo che scimmiotta quella dei servizi che raccontavano le giornate di Benito Mussolini.

Il 3 luglio dello scorso anno il ministro dell’Interno, rigorosamente in diretta Facebook, seguito da collaboratori, fotografi e giornalisti, aveva fatto un bagno in una piscina confiscata alla mafia in Toscana.

Oggi quel video, con ironia, viene trasformato in un filmato dell‘Istituto Luce con tanto di telecronaca che ricorda le imprese del governo italiano negli anni Trenta.

