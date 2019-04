Dopo Harry, c’è un nuovo scapolo d’oro: anche lui è Principe e in più sfila sulle passerelle di alta moda

Dopo che anche Harry d’Inghilterra è convolato a nozze, c’è un nuovo Principe pronto a rubare il cuore a tutte le fanciulle single del Vecchio continente. Si tratta di Nikolai di Danimarca, 20 anni il prossimo 28 agosto: non solo fa parte della Famiglia reale ma è pure modello di alta moda.

“Vogue Uk” gli ha dedicato un servizio dopo essere diventato famoso e apprezzato nel mondo dell’Haute Couture per aver sfilato nel febbraio 2017 per il marchio Burberry. Nel 2018 lo scapolo dal sangue blu ha posato per Dior e adesso ha appena conquistato la copertina di “Vogue Ukraine”.

Nikolai, conte di Monpezat, nipote della regina Margherita II di Danimarca, è settimo in linea di successione al trono: una condizione che gli permette di non avere obblighi di etichetta e di potersi dedicare alle sue passioni senza costrizioni dettate dalla sua appartenenza alla Corona.

“Sarà libero di condurre il suo futuro come meglio crederà. Non sarà obbligato a rappresentare la corona”, aveva dichiarato tempo fa il padre Gioacchino di Danimarca. Per questo il giovane rampollo potrà sempre dedicarsi senza problemi all’alta moda al punto da essere promosso anche da un’agenzia di modelli: “1 metro e 84, taglia 46, piede 43, occhi verdi e capelli castani”, si legge nella sua descrizione.

Il principino però non ama sbandierare la sua vita privata e le sue estimatrici potrebbero rimanere deluse alla notizia: Nikolai di Danimarca non ha profili ufficiali sui social network. Non gli mancano però le pagine dedicate come “Prins.Nikolai” con più di 15mila follower su Instagram. Stando alle ultime indiscrezioni, il ‘Principe modello’ al momento sarebbe single.

