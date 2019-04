Previsioni meteo domani 9 aprile 2019 | Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO DOMANI – Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di martedì 9 aprile? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in anticipo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati. E, molto spesso, la previsione viene confermata.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo quali sono le previsioni (fornite dall’Aeronautica Militare), le temperature, i venti e i mari previsti per la giornata di domani:

Previsioni meteo domani in Italia martedì 9 aprile 2019

METEO: CHE TEMPO FA OGGI IN ITALIA | LUNEDÌ 8 APRILE 2019

NORD

Molti addensamenti nuvolosi sulle regioni centro-orientali, con nevicate sull’arco alpino e prealpino oltre i 1700 metri. Velature sparse e possibili rovesci sul resto del Nord Italia.

Previsioni meteo domani 9 aprile 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Al centro cielo molto nuvoloso al mattino con possibili rovesci o temporali. In Sardegna cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio gli addensamenti lasceranno gradualmente il settore peninsulare per postarsi in Sardegna, con possibili fenomeni temporaleschi.

In serata cielo poco nuvoloso sul centro Italia, addensamenti più consistenti in Sardegna.

SUD E SICILIA

Prosegue il mal tempo sul Meridione del nostro Paese. Temporali consistenti in particolare sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio la nuvolosità lascerà le regioni del Centro-Sud e la Sicilia, a cominciare dal settore adriatico, per spostarsi verso la Sardegna. In serata addensamenti ancora lungo le aree costiere tirreniche, cielo poco nuvoloso sul resto del Meridione.

Previsioni meteo domani 9 aprile 2019 | TEMPERATURE

Minime in aumento generalmente su tutt’Italia. In risalita anche le massime, tranne che sulle regioni del Triveneto e sulla costiera romagnola dove saranno in calo.

VENTI

Vendi di debole intensità e variabili al Centro-Nord. Moderati da Nord-Ovest sulle regioni del Sud.

Previsioni meteo domani 9 aprile 2019 | MARI

Il Tirreno e lo Jonio saranno da molto mossi ad agitati, molto mossi anche il canale e il mare di Sardegna, lo stretto, il basso Adriatico e il Tirreno centrale. Mossi gli altri mari.

IL BOLLETTINO COMPLETO

