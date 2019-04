Oroscopo di oggi 8 aprile 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 8 APRILE 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 8 aprile 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DEL 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Oroscopo di oggi lunedì 8 aprile 2019

Ariete

Comincia un’altra settimana e per l’Ariete c’è tanta voglia di lanciarsi in nuove avventure.

Attenzione però a non avviare impegni che potrebbero procurarvi problemi.

Toro

Buone stelle in questo avvio di settimana sia in amore che in ambito lavorativo.

Dopo tanti sacrifici, per voi è arrivato il momento di raccogliere i frutti.

Oroscopo di oggi 8 aprile 2019 | Gemelli

Siete in questo periodo piuttosto tesi e confusi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

I troppi impegni vi rendono particolarmente nervosi, cercate di mantenere la lucidità, magari prendendo un periodo di ferie.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cancro

Le stelle sono dalla vostra parte non solo in questo 8 aprile, ma in generale in tutta la settimana.

Il momento giusto per risolvere alcuni problemi che si protraggono da tempo, soprattutto a livello sentimentale.

Leone

Di certo il periodo positivo che vi riguarda prosegue senza intoppi.

Una fase d’oro anche sul lavoro: avete come sembra grande ambizione e voglia di sperimentare qualcosa di nuovo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 8 aprile 2019 | Vergine

Un lunedì positivo e con tanti vantaggi. Approfittatene perché poi tra martedì e mercoledì ci sarà un leggero calo.

In amore, se vivete una fase di incertezze o di crisi, non incolpate solo gli altri ma prendetevi le vostre responsabilità.

Bilancia

Stelle positive per il segno della Bilancia in questo 8 aprile 2019.

Siete un po’ sotto pressione per alcuni impegni gravosi che dovete affrontare. Mantenete la calma e dimostrate la vostra forza.

Scorpione

Mercurio e Venere sono dalla vostra parte: approfittatene. Se qualcosa del passato vi turba, non ci pensate. Concentratevi sul futuro.

Incontri interessanti in arrivo nel corso della settimana: un’opportunità soprattutto per chi è single.

Oroscopo di oggi 8 aprile 2019 | Sagittario

Vivete un periodo di pressione e stress, in particolare sul lavoro. Se avete avuto un’occasione importante ma non l’avete sfruttata, potreste sentire l’amaro in bocca.

Cercate di andare avanti senza pensarci. Giornate difficili per i sentimenti: tenete a bada i nervi.

Capricorno

Siete davvero stanchi e spossati dal punto di vista fisico e mentale: avreste bisogno di una vacanza.

Se avete vissuto un periodo difficile, è il momento di lasciarselo alle spalle e ripartire anche per quanto riguarda i sentimenti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Acquario

Avete una grande voglia di cambiare vita, lavoro, tutto. Le proposte in tal senso non mancano, ma valutatele bene.

Attenzione anche alle finanze: in questo periodo avete molte spese.

Pesci

L’oroscopo in questo lunedì 8 aprile prevede novità positive in amore. Mercurio e Venere, infatti, sono dalla vostra parte.

Non tutti però sono intenzionati a vivere una storia, o perché ancora scottati da una precedente relazione o perché troppo presi dal lavoro.