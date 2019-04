Nina Moric, l’ex moglie di Corona diventa pittrice: “Non sono Van Gogh e non voglio fare la sua fine”

Nina Moric, l’ex modella ed ex moglie di Fabrizio Corona si è data all’arte. La Moric ha infatti iniziato a dipingere diventando una pittrice a tutti gli effetti.

La sua prima mostra è stata inaugurata all’Art Luxury Gallery di Milano l’8 aprile 2019. “La mia ultima follia” è il titolo che ha scelto per l’esposizione.

“Ho la passione della pittura da quando ero piccola ma ho dovuto abbandonarla per motivi lavorativi. Dipingere per me è una forma di terapia, aiuta a sfogarmi”, ha dichiarato l’ex modella.

“Dipingo per me” ha raccontato ai microfoni di Repubblica Nina, ma il critico d’arte presente alla mostra, Giorgio Grasso, la contesta: “No, l’artista non dipinge per sé, ma per gli altri”.

“Ok, però non voglio fare la fine di Van Gogh”, ribatte lei.

Video di Edoardo Bianchi/Repubblica