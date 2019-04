Martina Nasoni chi è | Concorrente Grande Fratello 2019 | Vita privata

MARTINA NASONI CHI È – La giovane Martina Nasoni, protagonista nel 2016 a Miss Italia, parteciperà al Grande Fratello 2019 (in onda dall’8 aprile su Canale 5) in veste di concorrente.

Nata a Terni nel 1998, Martina è una ragazza di appena 21 anni che sin dall’adolescenza ha sognato di far parte del mondo dello spettacolo.

Dopo essersi diplomata al liceo Artistico, la ragazza ha prima preso parte al concorso di bellezza “Miss Umbria” ed in seguito provato a vincere quello di “Miss Italia“, dove però, nel 2016, si è fermata prima delle semifinali di Jesolo.

Successivamente Martina ha trovato lavoro come indossatrice e come fotomodella. La 21enne ternana, non ha mai abbandonato l’idea di sfondare nel mondo dello spettacolo e utilizzerà la vetrina concessale da Barbara D’Urso per ottenere ulteriori lavori, magari su qualche passerella.

Martina Nasoni Instagram

La ragazza, ovviamente, è molto attiva sui social network, in particolare Instagram dove posta tantissimi contenuti legati alla sua vita lavorativa ma non solo. Fidanzato? Stando alle informazioni raccolte sui social Martina dovrebbe essere single.

