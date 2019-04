Liverpool Porto streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League | Quarti di finale

LIVERPOOL PORTO STREAMING – Domani, martedì 9 aprile 2019, alle ore 21 Liverpool e Porto scendono in campo ad Anfield, gara d’andata dei quarti di finale della Uefa Champions League 2018-2019. Mercoledì 17 aprile.

Dove vedere la partita? Sky Sport? Rai? Dazn? E in live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Liverpool Porto streaming | Dove vederla in tv live

La gara di Champions League Liverpool Porto sarà visibile via satellite su Sky Sport.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Liverpool Porto è fissato alle ore 21.

LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Liverpool Porto streaming | Dove vederla in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019

Liverpool Porto streaming | Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Liverpool e Porto in vista della sfida di Champions League di martedì sera:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Milner; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mane.

PORTO (4-4-2): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Militao, Alex Telles; Otavio, Óliver Torres, Pereira, Brahimi; Marega, Soares.