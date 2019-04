Kikò Nalli Grande Fratello 2019 | Concorrenti

KIKÒ NALLI GRANDE FRATELLO 2019 – Torna su Canale 5 il Grande Fratello, il popolare reality giunto alla 16esima edizione. A condurlo anche quest’anno Barbara D’Urso, che già nella passata stagione ha avuto un grande successo di pubblico.

Insieme a lei ci saranno due opinionisti d’eccezione come Cristiano Malgioglio e la grande novità di Iva Zanicchi. A loro il compito di scaldare le dinamiche tra i concorrenti, che anche quest’anno sono sia famosi che sconosciuti.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL GRANDE FRATELLO 2019

Tra i concorrenti già noti al pubblico, tra i più attesi c’è sicuramente Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Scopriamo insieme chi è Kikò Nalli.

GLI OPINIONISTI DEL GF 2019

Kikò Nalli Grande Fratello 2019 | Chi è

Kikò Nalli, pseudonimo per Chicco Nalli, è nato nel 1970 a Sabaudia, in provincia di Latina. Oggi è un famoso hair stylist ed è conosciuto da tutti per essere stato il compagno di Tina Cipollari. Sin da piccolo dimostra una grande passione per il mestiere di parrucchiere.

Ad appena 11 anni, inizia a svolgere questa professione lavorando in un salone come apprendista. Per il giovane parrucchiere, il successo arriva con la televisione: partecipa al dating show di Canale 5 Uomini e Donne, dove diventa corteggiatore della tronista Zahida.

All’interno della trasmissione conosce l’opinionista Tina Cipollari e tra i due è subito grande amore. Grazie al successo mediatico, diventa l’hair stylist di importanti celebrità. Passa poi a lavorare per Detto fatto, la trasmissione di Caterina Balivo, e successivamente per Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

Kikò Nalli Grande Fratello 2019 | Vita privata

Si è sposato nel 2005 con l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari. I due hanno avuto tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. Dopo il loro divorzio, Tina e Kikò sono comunque rimasti in buoni rapporti.

Kikò Nalli Grande Fratello 2019 | Instagram

Molto attivo sui social, pubblica spesso foto inerenti alla sua carriera e vita privata. Sul suo profilo Instagram è seguito da circa 76mila persone.

Kikò Nalli Grande Fratello 2019 | Concorrenti

Ecco tutti i concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello:

Gianmarco Onestini (fratello di Luca Onestini)

Jessica Mazzoli (ex di Morgan)

Michael Terlizzi (figlio di Franco Terlizzi)

Mila Suarez (modella)

Valentina Vignali (cestista ed influencer)

Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari)

Cristian Imparato (vincitore di Io Canto)

Ivana Icardi (sorella di Mauro Icardi)

Serena Rutelli (figlia di Francesco e Barbara Palombelli)

Gennaro Lillio (ex di Lory Del Santo)

Gaetano Arena

Enrico Contarin

Martina Nasoni

Ambra Lombardo

In più entreranno ufficialmente nel cast del Gf anche due dei quattro aspiranti concorrenti che al momento sono al Grande Ranch.