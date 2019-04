Jessica Mazzoli | Chi è | Carriera | Vita privata | Morgan | Età | Figlia | Canzoni | Instagram

JESSICA MAZZOLI CHI È – Ha partecipato alla quinta edizione di X-Factor, ma più che per la carriera musicale, Jessica Mazzoli è nota al grande pubblico per essere la ex di Morgan, il noto cantautore dal quale ha avuto una figlia proprio ai tempi del talent show, e per la sua partecipazione al Grande Fratello 2019.

La storia con Morgan? Una breve storia, finita dopo pochi mesi, ma dalla quale è nata Lara, una bambina che oggi ha sei anni. L’amore tra i due è però finito presto, e a caratterizzare il loro rapporto negli ultimi anni sono stati litigi e aule di tribunale.

Jessica Mazzoli attacca Morgan: “Ha dimenticato nostra figlia. È un padre inesistente”

Jessica Mazzoli ha infatti più volte denunciato l’assenza di Morgan dalla vita della loro figlia. Accuse pesanti lanciate prima attraverso i social, poi durante alcune ospitate televisive.

In particolare la donna ha deciso di raccontarsi in un’intervista a Domenica Live, ospite della puntata del 28 gennaio 2019: “Per lui nostra figlia non esiste. È un padre inesistente. Lui mette in primo piano sempre la sua vita pubblica, io sono qui per mettere in primo piano la sua vita privata. Dichiara il falso quando dice che vede la figlia”, ha raccontato Jessica Mazzoli nel salotto di Barbara D’Urso.

“In tutti questi anni ho sempre cercato di mettermi in contatto con lui, ma non ho mai ricevuto una risposta, mai una. Ci siamo separati che la bambina aveva 3 mesi e ora ne ha 6. In tutti questi anni l’ha vista due volte”, ha aggiunto Jessica Mazzoli. “Finora ho raccontato tante favole a Lara, ho cercato di fare in modo che non sentisse la mancanza del padre dipingendolo in maniera esemplare.

L’ultimo episodio – spiega Jessica Mazzoli – risale a Natale: il suo avvocato mi disse che voleva vederla, ma non s’è fatto vivo e quando ho chiesto spiegazioni il suo legale mi ha risposto che non ne sapeva niente e ha rinunciato al mandato”.

Una delle sue canzoni più celebri è Un livido sul cuore del 2012. Come tutti gli artisti, Jessica pubblica i suoi brani su Youtube, sul quale ha un canale ufficiale.

Jessica Mazzoli | Canzoni

Quali sono le canzoni di Jessica? Tra i suoi pezzi più recenti, Io sto bene. Ecco il video:

Jessica Mazzoli | Instagram

Jessica è molto attiva sui social, in particolare sul suo profilo Instagram. È seguita da migliaia di fan. Numero destinato a salire dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2019.

