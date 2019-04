Incidente A1 oggi – Nelle prime ore della mattina dell’8 aprile un gravissimo incidente si è verificato sulla A1, costringendo le autorità a chiudere dalle 4.15 alle 7.40 circa la A1 Milano-Napoli nel tratto tra Acerra-Afragola e il bivio con A16 in direzione Napoli.

Nell’incidente, che ha coinvolto sei auto, hanno perso la vita due persone, mentre altre 5 sono rimaste ferite.

A causare lo scontro tra le diverse vetture sembra sia stato un tamponamento.

Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente anche gli operatori del 118, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale.

A causa della chiusura di una parte della A1, si sono registrate code lunghe diversi chilometri.

I percorsi alternativi: per gli utenti che da Roma si dirigono verso Napoli o Bari, si consiglia di utilizzare la A30 Caserta-Salerno in direzione Salerno, per proseguire fino allacciamento A30/A16 Napoli-Canosa per poi seguire verso Napoli o Canosa.

Gli automobilisti sono invitati ad aggiornarsi costantemente sulla viabilità per avere maggiori informazioni sulla chiusura del tratto autostradale.