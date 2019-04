Grande Fratello 2019 streaming e diretta tv: ecco dove vedere il reality di Barbara D’Urso

GRANDE FRATELLO 2019 STREAMING – Torna il Grande Fratello, il popolare reality, condotto per il secondo anno consecutivo da Barbara D’Urso. In tutto sono previste 10 puntate, a partire da lunedì 8 aprile 2019.

Al fianco della vulcanica conduttrice due opinionisti tra i più amati dal pubblico: Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Tanta attesa per questa nuova edizione, che si prevede ricca di novità. Tra le principali, il Lido Carmelita che cambia nome e diventa Camping Carmelita, oltre a una nuova area della casa, il Bed&Breakfast, nel quale alcuni ospiti sosteranno per qualche giorno.

Tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello 2019

Dove vedere il Grande Fratello in tv o live streaming? Di seguito tutte le informazioni:

Grande Fratello 2019 streaming | Dove vedere il programma in diretta tv

Comincia lunedì 8 aprile 2019 la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara D’Urso. Appuntamento in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa.

Canale 5 è disponibile in chiaro al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, oltre che in HD al canale 505. La rete ammiraglia Mediaset è visibile anche sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 105 del decoder.

Tutto quello che c’è da sapere sui concorrenti del Grande Fratello 2019

Grande Fratello 2019 streaming | Dove vedere il programma in diretta streaming

Per chi non potesse seguire il Grande Fratello 2019 comodamente a casa, niente paura. È possibile seguire Canale 5 in diretta streaming grazie al servizio gratuito Mediaset Play, disponibile per pc, smartphone e tablet. Sempre grazie alla app Mediaset Play è possibile rivedere in qualsiasi momento tutti i contenuti di Canale 5 grazie alla funzione on demand.

Grande Fratello 2019 streaming | Come si vota

Votare i propri concorrenti preferiti è facilissimo. Sono tante le modalità a disposizione del pubblico, che può decidere chi deve andare in nomination e chi invece può proseguire nel reality, fino alla vittoria finale del montepremi di 100mila euro.