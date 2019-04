GRANDE FRATELLO 2019 OPINIONISTI – Inizia una nuova edizione del Grande Fratello, il reality per antonomasia che riparte lunedì 8 aprile 2019 su Canale 5. A condurlo per il secondo anno consecutivo Barbara D’Urso, reduce dagli attimi ascolti della passata stagione.

Ripetersi per lei non sarà facile, visto che il genere ultimamente non sta andando bene, come dimostra l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. L’obiettivo, dichiarato dalla stessa D’Urso, è quello di arrivare al 16% di share.

Tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello 2019

Come sempre quello che determina il successo di un reality come il Grande Fratello è il cast. In tal senso, Barbara D’Urso ripropone la stessa formula vincente dell’anno scorso: un mix tra concorrenti famosi e chiacchierati e alcuni sconosciuti. Un ibrido insomma tra la versione classica del Gf e quella Vip.

Grande Fratello 2019 opinionisti | Iva Zanicchi | Cristiano Malgioglio

A dare pepe alle dieci puntate del Grande Fratello 2019, inoltre, sono anche i due opinionisti che commenteranno da studio quanto avviene nella casa: si tratta di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, al suo debutto in questo ruolo.

I loro nomi sono stati confermati nel corso della terza puntata di Live – Non è la D’Urso, l’altra trasmissione che Barbarella conduce in prima serata su Canale 5, al mercoledì. Per Malgioglio si tratta di una riconferma dopo il successo avuto lo scorso anno. La Zanicchi, invece, prende il posto di Simona Izzo.

Anche ai due opinionisti del Gf 16 il compito di innalzare gli ascolti della prima serata di Canale 5, portando allegria, divertimento, ma anche quel pizzico di pepe che serve a innescare le dinamiche del Grande Fratello.

“Non mi piace fare la morale o il maestrino, ma sarò abbastanza aggressivo. Ai concorrenti consiglio di essere se stessi, la spontaneità alla fine è l’unica strada che paga”, ha dichiarato Malgioglio.

Iva Zanicchi si è detta molto carica in vista di questa nuova esperienza: “Ho accettato perché ho grande stima di Barbara D’Urso. Se Maria (De Filippi, ndr) è Maria, Barbara è San Giuseppe”, ha detto scherzando la cantante nella conferenza stampa di presentazione del Grande Fratello 2019.

Dove vedere il Grande Fratello 2019 in streaming