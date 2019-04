GRANDE FRATELLO 2019 CONCORRENTI – Comincia lunedì 8 aprile 2019 il Grande Fratello 2019, il reality più famoso e popolare, che torna con la sedicesima edizione della sua versione”nip”. A condurre lo show di Canale 5, per il secondo anno consecutivo, Barbara D’Urso, che ripropone una formula simile a quella della passata edizione: un mix tra personaggi già noti al pubblico e concorrenti non famosi.

In studio, per commentare le dinamiche che si sviluppano all’interno della casa, due opinionisti d’eccezione: Cristiano Malgioglio e la grande novità di quest’anno Iva Zanicchi. In tutto sono previste 10 puntate, il reality dovrebbe quindi finire intorno al 10 giugno. Per il vincitore un montepremi di 100.000 euro.

A decretare le sorti dei concorrenti, chi deve andare in nomination e chi invece può restare all’interno della casa è come sempre il pubblico, che può votare attraverso la app di Mediaset Play, il sito ufficiale del Grande Fratello 2019, via sms o tramite le smart tv.

Ma vediamo nel dettaglio chi sono i concorrenti del Grande Fratello 16.

Grande Fratello 2019 concorrenti

Alla vigilia della messa in onda della prima puntata del Grande Fratello, prevista per l’8 aprile su Canale 5, Barbara D’Urso e la produzione del reality hanno confermato i nomi solo di alcuni concorrenti di questa nuova edizione. Si tratta di Ivana Icardi (la sorella del calciatore Mauro), Cristian Imparato (vincitore di Io Canto), Serena Rutelli (figlia di Francesco e Barbara Palombelli), Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari), Mila Suarez (modella ed ex di Alex Belli), Ambra Lombardo.

Ma nelle ultime ore, a causa di un bug all’interno del sito ufficiale del Grande Fratello 2019, alcuni utenti sarebbero riusciti a scoprire l’elenco completo dei concorrenti del Gf 16. Ecco di chi si tratta:

Gianmarco Onestini (fratello di Luca Onestini)

Jessica Mazzoli (ex di Morgan)

Michael Terlizzi (figlio di Franco Terlizzi)

Mila Suarez (modella)

Valentina Vignali (cestista ed influencer)

Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari)

Cristian Imparato (vincitore di Io Canto)

Grande Fratello 2019 concorrenti | E ancora

Ivana Icardi (sorella di Mauro Icardi)

Serena Rutelli (figlia di Francesco e Barbara Palombelli)

Gennaro Lillio (ex di Lory Del Santo)

Gaetano Arena

Enrico Contarin

Martina Nasoni

Ambra Lombardo

In più entreranno ufficialmente nel cast del Grande Fratello anche due dei quattro aspiranti concorrenti che al momento sono al Grande Ranch. Da confermare, invece, la presenza delle due sorelle Francesca e Fabrizia De André, le nipoti del grande cantautore, che potrebbero entrare come unico concorrente.

