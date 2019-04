GRANDE FRATELLO 2019 ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA – Inizia finalmente questa sera, lunedì 8 aprile 2019, il Grande Fratello, il reality più famoso al mondo giunto alla sedicesima edizione.

Tante le novità attese per il programma di Canale 5, alla cui guida è stata confermata Barbara D’Urso dopo il grande successo dell’anno scorso. Carmelita punta tutto su un cast di concorrenti all’apparenza forte, con alcuni personaggi già noti al pubblico e altri sconosciuti.

A commentare nello studio del Gf le dinamiche, i litigi e gli amori che si sviluppano all’interno della casa ci sono due opinionisti d’eccezione: Cristiano Malgioglio e la novità Iva Zanicchi.

In tutto sono 16 i concorrenti del Grande Fratello 2019, ma solo alcuni sono stati confermati ufficialmente. Al vincitore l’ambito montepremi di 100.000 euro.

Tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello 2019

Ma vediamo insieme cosa accade nella prima puntata del Grande Fratello, in onda in diretta in prima serata su Canale 5 lunedì 8 aprile.

Grande Fratello 2019 anticipazioni prima puntata | Cosa succede

Torna uno dei reality più amati dal pubblico come il Grande Fratello. A condurlo per il secondo anno consecutivo Barbara D’Urso. Tante le sorprese per il pubblico da casa, a cominciare dai due opinionisti che sono Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi: una coppia che sicuramente regalerà momenti di divertimento e allegria.

In questa prima puntata scopriremo il cast completo della nuova edizione del Gf. Finora, infatti, sono stati confermati solo alcuni dei concorrenti che entreranno nella casa. Tra questi, Ivana Icardi (la sorella del calciatore Mauro), Cristian Imparato (vincitore di Io Canto), Serena Rutelli (figlia di Francesco e Barbara Palombelli), Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari), Mila Suarez (modella ed ex di Alex Belli) e la professoressa Ambra Lombardo.

Per conoscere con certezza gli altri nomi occorre attendere l’inizio di questa prima puntata, in onda oggi, 8 aprile 2019. In rete, però, circolano vari nomi: secondo le più affidabili anticipazioni, al Grande Fratello 2019 dovrebbero esserci anche Gianmarco Onestini (fratello di Luca Onestini), Jessica Mazzoli (ex di Morgan), Michael Terlizzi (figlio di Franco Terlizzi), Valentina Vignali (cestista ed influencer), Gennaro Lillio (ex di Lory Del Santo).

Come si vede, si tratta di personaggi che prendono spesso parte ai salotti di Barbara D’Urso, nelle sue trasmissioni come Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Ma le sorprese non finiscono qui. Entreranno nella casa del Grande Fratello 2019 anche due dei quattro concorrenti attualmente all’interno del Grande Ranch: chi tra Angela, Audrey, Erica e Daniela varcherà la porta rossa?

Inoltre in questa prima puntata è atteso anche un altro personaggio caro ai fan di Barbara D’Urso, vale a dire il dietologo Alberico Lemme.

Dove vedere il Grande Fratello 2019 in streaming