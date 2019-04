Le escape room “casalinghe”, un gioco da tavolo per tutti

Giochi da tavolo | Escape room | I migliori | Consigli TPI

GIOCHI DA TAVOLO – C’è un gioco che ha attirato l’attenzione anche degli italiani meno inclini a passare il tempo facendo giochi di società, le escape room, le stanze da cui dover fuggire entro un tempo stabilito – solitamente un’ora – risolvendo enigmi di varia difficoltà e ingegnosità.

La bellezza di queste “stanze” in cui giocare in gruppi (in media 5-7 persone) è la varietà dei temi, che permette di incontrare il favore e l’interesse di appassionati di horror, di investigazione classica, di avventura, fantasy e quant’altro. Non è un caso quindi che questa modalità di gioco sia stata adottata da una serie di giochi, usciti tutti nell’ultimo periodo, che replicano le modalità dell’escape room classica, ma portandola nel salotto di casa tramite carte, componentistica semplice e regole ridotte all’osso, un vero “cavallo di Troia” per portare un gioco da tavolo anche in quelle case che non hanno nemmeno Monopoly.

Diverse case editrici di giochi da tavolo hanno quindi investito in titoli di facile diffusione, adatti ad essere giocati in gruppi di dimensioni variabilissime, e soprattutto di poterlo fare anche in famiglia, coinvolgendo – ma dipende dai singoli giochi – anche i bambini.

Vediamo i principali insieme:

Giochi da tavolo | DECKSCAPE

Un titolo molto simpatico col vantaggio di poter essere portato in giro con grande semplicità essendo ogni singola “room” un mazzetto di carte che rapidamente, senza complicati regolamenti (anzi) portano i giocatori al centro dell’enigma. Il costo è contenuto, circa 10 euro, DV Giochi ha già prodotto 4 titoli di questa serie che è probabilmente la migliore se avete amici che si intimidiscono di fronte ad una scatola, dei segnalini e qualche tiro di dadi. Ottimo come “entry level”.

Edito in Italia da Giochi Uniti è anche questa una serie, con componentistica molto interessante è un gioco “usa e getta” del costo di 14,90 per ciascuna delle “room”. In ognuna ci sono storie diverse ed enigmi diversi. Diciamo “usa e getta” perché all’interno le carte, i materiali possono essere manipolata, piegata, scritta e dunque non è “trasferibile” ad altri giocatori, ma proprio per questa sua caratteristica è molto immersivo nell’esperienza di gioco. Molto buono anche per gli amici più refrattari ai giochi in scatola, ma una volta giocato non lo potete prestare.

Giochi da tavolo | UNLOCK

Un titolo di casa Asmodee per 2-6 giocatori, circa 30 euro ma nella scatola ci sono tre avventure differenti, quindi siamo sempre lì come prezzi, assolutamente competitivi con le escape room “vere”. A questo titolo è associata una APP per cellulare che fa sia da segnatempo (60 minuti per risolvere gli enigmi e liberarsi), la combinazione delle carte se risolta positivamente porta avanti il gioco ma ogni sbaglio farà perdere tempo, accelerando il timer. Adrenalinico.

Escape Tales – Il Risveglio è quello con il contenuto più forte emotivamente, non è un gioco adatto ai bambini, fatta questa premessa è un ottimo gioco, il tema è quello di un viaggio onirico nel subconscio della vostra povera figlia in coma, la molla è la vostra disperazione di genitori disposti a tutto pur di risvegliarla compresa la ricerca di un libro che contiene un rituale. MS Edizioni, il gioco può prendere anche due ore, quindi è una esperienza sicuramente più impegnativa, magari per giocatori esperti. Costo sempre sui 30 euro.

Giochi da tavolo | ESCAPE ROOM IL GIOCO

E’ quello con la componentistica più ricca, compreso un “chrono decoder” Ogni avventura si divide in 3 parti, per passare a quella successiva bisogna trovare la sequenza di 4 chiavi da inserire nel Chrono decoder. Per trovare la soluzione dovrete risolvere enigmi, puzzle e rompicapi che vi permetteranno di trovare il codice. Cercate le chiavi corrispondenti alla soluzione e mettetele in ordine da sinistra a destra nelle 4 fessure del decoder. La combinazione giusta fa progredire nella risoluzione del gioco, un errore fa perdere un minuto. Nella scatola base ci sono 4 avventure ed è necessaria perché le espansioni hanno bisogno del suddetto “decoder”. Costo 40 euro, edito da Cranio Creations.

