Gianmarco Onestini chi è | Concorrente Grande Fratello 2019 | Vita privata | Fidanzato

GIANMARCO ONESTINI CHI È – Gianmarco Onestini è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello 2019, al via questa sera – lunedì 8 aprile -, in prima serata, su Canale 5. Si tratta del fratello di Luca, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del GF Vip di qualche anno fa.

Il giovane influencer ha 23 anni, è nato il 24 ottobre del 1996 a Castel San Pietro terme, in provincia di Bologna. Papà medico e mamma giurista. Gianmarco è molto legato alla sua famiglia, in particolare a suo fratello Luca di 3 anni più grande.

È cresciuto a Imola dove ha frequentato le scuole elementari e medie, conseguendo nel 2015 il diploma presso il liceo linguistico Alessandro da Imola. Gianmarco Onestini parla fluentemente ben 4 lingue: oltre all’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo.

È molto sportivo (il fisico lo testimonia). Ha praticato diversi sport come nuoto, tennis, basket, calcio e vela. A 15 anni scoppia la sua grande passione per le Mma e per la Boxe che continua tuttora a praticare.

Non solo sport. Gianmarco Onestini ama molto viaggiare e suonare ukulele e chitarra. Al momento è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza di Bologna e lavora come web influencer. Dove vive? Si divide fra Cesenatico, Bologna e Milano.

Gianmarco Onestini Instagram

Gianmarco è, ovviamente, molto attivo sui social. In particolare su Instagram dove posta diversi contenuti legati alla sua vita privata e professionale.

