Napoli, la Ferrari è sul posto dei disabili e il proprietario reagisce a chi lo filma: “Ti spacco il c**o!” | VIDEO

A Napoli una Ferrari viene sorpresa nel parcheggio riservato ai disabili in via Domenico Morelli. Francesco Emilio Borrelli, consigliere dei Verdi in Regione Campania, decide di filmare il tutto e pubblicarlo sui social per denunciare il fatto.

Il proprietario della macchina, Pino Bozza, non tarda a replicare su Instagram con minacce e insulti rivolti a Borrelli: “Ci vediamo in Tribunale, co****ne!”, la risposta pubblicata dal ferrarista (proprietario del ristorante Antonio La Trippa) sul social network.

Anche il consigliere verde però controreplica all’autore del gesto di malcostume e lo posta su Facebook: “Il sig. Pino Bozza dopo aver ammesso che come effettivamente avevamo segnalato aveva #parcheggiato la sua #Ferrari sul posto destinato ai disabili ci ha replicato che lui è però titolare di un’azienda con 200 persone a posto (i ristoranti Antonio la Trippa).

Ancora una volta abbiamo uno spaccato devastante di #Napoli. Un mondo e un modo di agire contro cui combattiamo ogni giorno con grande fatica e determinazione”.

