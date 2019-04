Ecco come la principessa Diana rivelò a William che Carlo la tradiva

È stata una delle separazioni più celebri della storia, quella tra il principe Carlo e Lady Diana. Una rottura che pesò tantissimo sull’immagine della famiglia reale britannica nel mondo, ma che gravò ancor di più nella vita dei figli della coppia.

William e Harry hanno sofferto molto per la separazione dei genitori. Era il 1992 quando i due, di comune accordo, decisero di mettere un punto alla loro travagliata storia d’amore. Non si è mai smesso di parlare della principessa Diana, degli intrighi di palazzo che si celavano dietro la sua persona e, soprattutto, della sua morte sempre rimasta nel mistero.

Oggi si è tornato a trattare l’argomento delicato della separazione di Carlo e della principessa, partendo da alcune dichiarazioni che Lady D. fece alla BBC all’indomani della separazione dal marito Carlo.

In quelle dichiarazioni, la principessa più amata dal popolo britannico rivela come annunciò al primogenito William dell’imminente separazione della coppia. “A William ho detto che eravamo in tre in questo matrimonio e anche se io amavo sempre il suo papà, non potevo più vivere con lui”. Con queste poche parole Diana cercò di tranquillizzare il figlio maggiore. Il più piccolo, Harry, pare che abbia appreso la notizia dai media.

Lady D. aveva rivelato al primogenito anche della presenza di un’altra persona che si era messa in mezzo nella loro storia. La principessa si riferiva a Camilla – moglie del principe Carlo dal 2005- che da sempre era stata un’ombra nel matrimonio della coppia reale. Dopo il divorzio ufficiale, avvenuto nel 1996, Lady D. ebbe una relazione con l’imprenditore egiziano Dodi Al-Fayed, che morì con lei nel tragico incidente del 31 agosto 1997 a Parigi.

