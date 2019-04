DEVA CASSEL FIGLIA MONICA BELLUCCI – Quando uscirà il nuovo spot di Dolce&Gabbana – al momento in fase di riprese a Ravello, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana – tutti potranno non solo apprezzare la grande bellezza di Deva Cassel, la figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci, ma notare l’incredibile somiglianza della giovane a sua madre.

Un video girato da un passante e pubblicato inizialmente da Positano News ha infatti ripreso per qualche istante la ragazza, che però è bastato per cogliere gli inconfondibili tratti della Bellucci, bellissima attrice italiana ex moglie di Vincent Cassel.

Deva, che oggi ha quasi 15 anni, è la primogenita della coppia che, dopo 14 anni di matrimonio, nell’agosto del 2013 annunciò la separazione.

Nata il 12 settembre del 2004, la ragazza è quindi la protagonista dello spot con cui lo storico e celeberrimo marchio di moda italiano lancia il suo nuovo profumo: dopo Capri, che con i suoi stupendi faraglioni è stata protagonista della pubblicità per Dolce&Gabbana Light Blue insieme ai modelli Bianca Balti e David Gandy, è nuovamente su una soleggiata località del sud ad essere ricaduta la scelta degli stilisti per la location del nuovo spot.

Lunghi capelli mori e delle bellissime labbra, questi i tratti di Deva maggiormente riconoscibili nel viso della sua celeberrima mamma. Monica Bellucci ha cresciuto Deva e sua sorella Leonie, che il 20 maggio compierà 9 anni, a Parigi, ma soprattutto lontano dall’invadente sguardo di telecamere e paparazzi, motivo per cui non ci sono molte notizie sulla giovane.

Una delle prime volte in cui il nome di Deva ha fatto il giro del web e dei social è stato quando suo padre, Vincent Cassel, anche lui attore e produttore cinematografico, le ha fatto gli auguri pubblicamente sul suo profilo: “A colei che 14 anni fa, con un colpo di bacchetta magica, mi ha trasformato in padre. E continua a farlo”, era stata la sua dedica alla figlia il 12 settembre scorso.