Cristian Imparato Grande Fratello 2019 | Chi è

CRISTIAN IMPARATO GRANDE FRATELLO 2019 – Considerato un bambino prodigio della musica italiana, Cristian Imparato è conosciuto da tutti per la sua partecipazione al talent di Canale 5 Io canto, condotto all’epoca da Gerry Scotti.

Ora Cristian torna in tv per partecipare alla 16esima edizione del Grande Fratello, il reality che torna in diretta ogni lunedì in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Barbara D’Urso. Il cantante, dopo il grande successo musicale, ha avuto una fase di calo, sparendo un po’ dai radar della discografia italiana.

Ora prova a rilanciarsi come personaggio televisivo. Scopriamo insieme chi è Christian Imparato, concorrente del Grande Fratello 2019.

Classe 1996, è nato a Palermo. Sin da ragazzino dimostra tutta la sua passione per la musica. La sua carriera inizia nel 2010, quando entra nel cast del programma Io canto, condotto da Gerry Scotti. Nell’edizione successiva è ospite fisso del talent.

Cristian Imparato diventa così in breve tempo un talento molto apprezzato della nostra canzone, tanto da incidere un album a soli 17 anni. Il successo però lo travolge, tanto da portarlo ad allontanarsi per un po’ dalla scena musicale.

Oggi Cristian non ha del tutto accantonato la sua passione per la musica, e continua a proporre i suoi brani sul proprio canale Youtube.

Tempo fa aveva dichiarato di essere finito in ospedale per aver abusato di farmaci a seguito di una relazione sentimentale finita male. Non ha svelato, però, se si trattava di una storia con un ragazzo o una ragazza.

Essendo molto diverso rispetto a quando, poco più che ragazzino, ha partecipato a Io Canto, in molti hanno parlato di un possibile ricorso da parte sua alla chirurgia estetica.

Molto attivo sui social, è seguito sul suo profilo Instagram da oltre 68mila persone.

