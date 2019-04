COMMISSARIO MONTALBANO EPISODIO 8 APRILE – Montalbano è una garanzia per gli ascolti di Rai 1, motivo per cui viale Mazzini ha deciso di mandare in replica ben dieci puntate del celebre commissario ideato dalla penna di Andrea Camilleri.

A partire da lunedì 1 aprile 2019, infatti, come sempre in prima serata su Rai 1 vengono riproposti alcuni vecchi episodi. Nella serata di lunedì 8 aprile verrà trasmessa la replica di Amore, un episodio andato in onda per la prima volta il 19 febbraio 2018 e che viene ora riproposto al pubblico italiano, affezionatissimo alle vicende del commissario di Vigata.

Commissario Montalbano episodio 8 aprile | Amore

Tratto dalle raccolte di Andrea Camilleri edite da Sellerio “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano” e sempre con la regia di Alberto Sironi, l’episodio Amore vede come sempre Luca Zingaretti nelle vesti del commissario Salvo Montalbano, questa volta alle prese con la scomparsa di una bella ragazza con un passato travagliato.

Michela Prestia, questo il suo nome, è infatti stata cacciata di casa quando era ancora molto giovane e, a causa di una serie di incontri sbagliati, è finita in un brutto giro di prostituzione. Riuscita a conoscere un uomo – Saverio – che non vuole sfruttarla ma che, al contrario, la ama, Michela è poi riuscita a rifarsi una vita.

Purtroppo però la tranquillità della donna dura ben poco: Michela, infatti, un bel giorno scompare misteriosamente e la gente, consapevole del suo passato, pensa subito che sia scappata con un altro uomo.

Il commissario di Licata, però, capisce fin da subito che non è così: alla donna, se ancora è viva, è successo qualcosa di brutto. Per la risoluzione del caso saranno di grande aiuto al poliziotto due anziani attori di teatro, i coniugi Di Giovanni. Ma non solo: una vicenda personale, cioè un rinnovato sentimento di gelosia nei confronti della sua compagna Livia, porterà Montalbano a capire che dietro la scomparsa della donna c’è la storia di un amore impossibile e folle.

Montalbano vi aspetta lunedì 8 aprile 2019 con Amore in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.25. La replica della puntata è disponibile alla visione anche sulla piattaforma di streaming e on demand Rai Play.

