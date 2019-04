Carolina Sansoni: ecco chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti

CAROLINA SANSONI CHI È – Carolina Sansoni è la donna che ha fatto innamorare perdutamente il leader dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso. Romana, classe 1992, imprenditrice: a lei il cantautore romano ha dedicato una delle sue canzoni più celebri, “Questa nostra stupida canzone d’amore”.

In un’intervista a “Vanity Fair“, Paradiso ha raccontato il primo incontro con Carolina durante una partita di calcio: “L’ho vista e da lì ho iniziato a scatenare l’inferno”. Il debutto insieme su Instagram è datato giugno 2017: nella didascalia nessuna parola a commentare ma solo un romantico cuoricino rosso.

Da lì è un susseguirsi di scatti a suggellare un grande amore che ormai dura da quasi due anni. Carolina, oltre ad aver conquistato il cuore del frontman dei Thegiornalisti, ha raccolto un grande consenso anche sui social.

Il suo profilo Instagram ha raggiunto oltre 40mila follower e nella bio si presenta come cofondatrice del brand Denoise Design, una piattaforma di e-commerce dedicata a giovani stilisti e designer per esporre e vendere le loro creazioni.

La fidanzata di Paradiso non è solo una influencer ed esperta di moda: in passato ha anche lavorato nel mondo del marketing e della pubblicità. Carolina ha studiato Fashion Business all’Istituto Marangoni di Londra, una scuola specializzata nella moda, nel design e nell’arte con sede anche a Milano.

Successivamente ha proseguito gli studi tra Londra e New York con un master in International Business all’Hult International Business School. La giovane romana ha lavorato per brand come Stella McCartney e Tom Ford.

Carolina oggi vive a Roma ma segue spesso in tour il suo fidanzato e chissà quante altre volte ancora farà da fonte di ispirazione.

Tommaso Paradiso racconta la sua relazione con Carolina Sansoni: “L’amore fa bene”

Thegiornalisti alla conquista del Circo Massimo: tutto quello che c’è da sapere sull’ultima tappa di Love Tour