Ambra Lombardo chi è | Concorrente Grande Fratello 2019 | Vita privata | Fidanzato | Instagram

AMBRA LOMBARDO CHI È – Ambra Lombardo è una delle concorrenti del Grande Fratello 2019, iniziato l’8 aprile 2019. Mora, occhi azzurri, sguardo sexy e fisico mozzafiato fanno di Ambra, siciliana trapiantata a Milano per lavoro, una delle concorrenti più belle del realiy show di Canale 5.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL GRANDE FRATELLO 2019

Ma chi è Ambra Lombardo? Scopriamolo insieme: nata a Modica (in provincia di Ragusa) il 10 gennaio 1986, Ambra ha conseguito una laurea in Scienze dei Beni culturali, specializzandosi poi in Archeologia.

GLI OPINIONISTI DEL GF2019

Una passione ereditata dai genitori e che l’ha portata al trasferimento a Milano dove insegna Lettere e Storia. Il suo idolo? Alberto Angela. Oltre all’insegnamento ha una grande passione per il mondo dello spettacolo. La 33enne è infatti anche una modella e in passato ha calcato tantissime passerelle milanesi ma non solo.

I CONCORRENTI DEL GRANDE FRATELLO 2019

Nel 2014 Ambra prese parte a Miss Italia. Esperienza importante per la modella che chiuse al secodo posto dietro a Cristina Chiabotto. Fidanzato? Secondo i rumors Ambra Lombardo al momento è single. Ha vissuto storie d’amore molto intense. Soprattutto l’ultima, che però è naufragata in modo irreparabile come lei stesso ha dichiarato. C’è da scommettere che, nella Casa del Grande Fratello, più di qualcuno possa restare intrappolato dalla sua bellezza.

DOVE VEDERE IL GRANDE FRATELLO 2019

Ambra Lombardo è molto attiva sui social. In particolare su Instagram dove conta oltre 500 post e migliaia di followers.

Suo profilo ama condividere selfie, scatti fotografici ma anche foto in compagnia di amici e che riguardano la sua quotidianità. Qual è il suo account ufficiale? Sono tanti i profili fake apparsi nelle ultime settimane. L’unico ufficiale è però questo qui.

CHI È IVANA ICARDI