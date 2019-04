Alda D’Eusanio e il cane mangiano dalla stessa forchetta: il video fa indignare il web | VIDEO

Alda D’Eusanio pubblica su Instagram un breve video in cui si vede la presentatrice tv intenta a gustare un piatto in piazza di Campo de’ Fiori, a Roma. Sulle gambe della donna spunta un cagnolino.

Ogni volta che la donna si porta una forchettata di cibo alla bocca, il cane allunga il muso e cerca di strapparle via qualcosa da sgranocchiare. Alda D’Eusanio, accanto al video, scrive una didascalia: “Oggi pranzetto in compagnia😉❤️🐶 Buon fine settimana!”.

Sotto al video, gli utenti si sono scatenati. Se in tanti trovano la scena dolce, in molti criticano la scelta della conduttrice tv di farsi mangiare il cibo dal piatto. “Alda ma che fai? il cane è meraviglioso ma mi sembra un tantino invadente”, scrive qualcuno.

“Va bene l’amore per i cani e gli animali in generale … ma mangiare con la stessa forchetta e dalla tua bocca davvero fa veramente schifo!! Comunque loro leccano per terra, annusano la pipì e la cacca di altri cani.. dai fai tanto quella sofisticata e poi fai ‘ste schifezze.. questo è l’esempio che dai? E la gente anche che ride davanti a ‘ste cose.. ma per favore riprendetevi”, si legge ancora.

“Ci sono dei limiti di decoro che non possono valicare la soglia di casa propria”, “Io ho un cane che amo tantissimo, ma certe cose non gliele faccio fare”, hanno scritto altri utenti.

In tantissimi, però, hanno speso parole dolci per Alda e il suo cane: “Amare un animale è una cosa meravigliosa, non ti deludono mai, non così si può dire degli uomini.”Alda solo un cuore puro come il tuo può fare questo e io condivido perché amo i cani”, scrive un altro. “Chi critica non ha mai avuto un cane”, si legge ancora.

