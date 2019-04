Ajax Juventus streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita di Champions League | Quarti di finale

AJAX JUVENTUS STREAMING – Mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 21 Ajax e Juventus scendono in campo all’Amsterdam Arena per la gara d’andata dei quarti di finale della Uefa Champions League 2018-2019. Martedì 16 aprile la sfida di ritorno all’Allianz Stadim.

Partita importantissima per i bianconeri, reduci dall’impresa contro l’Atletico Madrid, alla ricerca del trionfo europeo che sancirebbe otto anni di trionfi ininterrotti. Ci sarà Cristiano Ronaldo? Nelle prossime ore la risposta.

Dove vedere Ajax Juventus? Sky Sport? Rai? Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Ajax Juventus streaming | Dove vederla in tv live

La gara di Champions League Ajax Juventus sarà visibile in chiaro, completamente gratis, su Rai 1 e via satellite su Sky Sport.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti negli studi Rai e Sky.

Il calcio d’inizio di Ajax Juventus è fissato alle ore 21.

Ajax Juventus streaming | Dove vederla in live streaming

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) e gratis – previa registrazione via mail o social network – su RaiPlay.

Ajax Juventus streaming | Le probabili formazioni

Chi giocherà? Quali saranno gli undici scelti dai due allenatori? Di seguito le probabili formazioni di Ajax e Juve:

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Blind, De Ligt, Tagliafico; Van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres.

All. Ten Hag

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

All. Allegri