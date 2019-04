Una brutta gaffe per la sindaca di Roma Virginia Raggi, fotografata con l’auto del Campidoglio in divieto di sosta. La sindaca aveva deciso di visitare a sorpresa la scuola Steiner Il Giardino dei Cedri in via delle Benedettine 10, zona Monte Mario.

Raggiunta la scuola, ha lasciato l’auto proprio sotto segnale della sosta vietata. Le foto “incriminate” sono tate pubblicate dal sito “Non è la radio” e ovviamente hanno subito fatto il giro del web.

L’auto elettrica in dotazione al Comune usata dalla sindaca è rimasta parcheggiata in divieto di sosta per oltre due ore, proprio sotto il cartello di divieto.

Secondo quanto assicurano quello di Non è la radio, l’auto è rimasta spenta e sena autista all’interno o nelle vicinanze. Ma non solo. Le regole del codice della strada violate dalla Raggi sarebbero anche altre.

La vettura era stata lasciata sul marciapiede e davanti ad un cancello con passo carrabile, ostruendo così i passaggio dei pedoni o dei passeggini.

Una vicenda che a molti ha ricordato quella della panda rossa dell’ex sindaco di Roma Ignazio Marino. “Non je ne va bene una. Pora Virgy, non puoi lasciare la Panda in doppia fila che… ah non è una Panda”, scrive ironicamente un utente sui social.

Per Virginia Raggi, però, nessuna multa.