Stasera in tv 7 aprile 2019 | Prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Che tempo che fa, L’amore strappato, Le Iene

Cosa c’è stasera in tv 7 aprile 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi tv in prima serata e in seconda serata di domenica 7 aprile 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 7 aprile 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Che Tempo Che Fa

00:02 – TG1 60 Secondi

00:05 – Speciale Tg1

Stasera su Rai 2:

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Angeli e demoni

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Quelli Che il Calcio dopo il TG

21:20 – N.C.I.S. Ama il tuo vicino

22:10 – F.B.I. Martiri

23:00 – La Domenica Sportiva

00:50 – L’altra DS

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:30 – Grazie dei fiori Remix

21:30 – Amore criminale

23:35 – TG Regione

Stasera in tv 7 aprile 2019 su Rai 4

19:36 – Senza traccia IV ep.14

20:26 – Senza traccia IV ep.15

21:15 – Lake Bodom

22:42 – Criminal Minds XI ep.21

23:32 – Criminal Minds XI ep.22

00:21 – Omen – Il Presagio

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – RIASSUNTO – L’AMORE STRAPPATO

21:24 – L’AMORE STRAPPATO – 1aTV

23:53 – TIKI TAKA

Stasera su Italia 1:

19:30 – C.S.I. NEW YORK – INDAGINE SOTTO LA PIOGGIA

20:20 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL BRANCO

21:15 – LE IENE SHOW

Stasera in tv 7 aprile 2019 su Rete 4:

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 64 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – FROM PARIS WITH LOVE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – FROM PARIS WITH LOVE – 2 PARTE

23:42 – NEMICO PUBBLICO – 1 PARTE

00:40 – TGCOM

00:42 – METEO.IT

00:46 – NEMICO PUBBLICO – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

21:00 – FANTASTIC 4 – I FANTASTICI QUATTRO – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – FANTASTIC 4 – I FANTASTICI QUATTRO – 2 PARTE

23:10 – UN MILIONE DI MODI PER MORIRE NEL WEST – 1 PARTE

23:48 – TG COM

23:53 – METEO

23:55 – UN MILIONE DI MODI PER MORIRE NEL WEST – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

21:10 – Glory Road – Vincere cambia tutto

23:10 – Seabiscuit – Un mito senza tempo

23:20 – Seabiscuit – Un mito senza tempo

Stasera su Rai Movie:

21:10 – Fräulein: una fiaba d’inverno

22:45 – Imogene

00:35 – Il prossimo uomo

Stasera su Cine Sony:

21:05 – Paradiso perduto

23:10 – Resta con me

01:10 – Memorie di pesce rosso

Stasera in tv 7 aprile 2019 su Iris:

21:00 – IL COMMISSARIO LO GATTO

23:08 – LA SIGNORA GIOCA BENE A SCOPA?

01:00 – L’IMMAGINE DEL DESIDERIO

Stasera su Tv8:

19:55 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:35 – Toy Boy – Un ragazzo in vendita

Stasera su Italia 2:

19:20 – HOLLY E BENJI FOREVER – UN MESSAGGIO DA ROBERTO

19:50 – HOLLY E BENJI FOREVER – BRILLA SQUADRA

20:20 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – FEROCI BATTAGLIE

20:50 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – RUBBER CONTRO WIPER

21:20 – AMERICAN DAD – UNA PARTITA MEMORABILE

21:50 – AMERICAN DAD – IL TALENTO DI MR DINGLEBERRY

22:15 – FUTURAMA – DOSSI E PARADOSSI

22:40 – FUTURAMA – TRECENTO BIGLIETTONI

23:05 – FUTURAMA – QUELLI DEL P.U.Z.Z.A.

23:35 – FRIENDS – A SCUOLA DI CUCINA

00:00 – FRIENDS – LE SCOMMESSE DI MONICA

Stasera in tv 7 aprile 2019 su La 5:

21:10 – PERCHE’ TE LO DICE MAMMA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – PERCHE’ TE LO DICE MAMMA – 2 PARTE

23:10 – INGA LINDSTROM – UNA SORPRESA DAL PASSATO – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

23:55 – INGA LINDSTROM – UNA SORPRESA DAL PASSATO – 2 PARTE

Stasera su Cielo:

19:25 – AFFARI AL BUIO

19:50 – AFFARI AL BUIO

20:25 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:50 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:20 – L’OMBRA DEL SOSPETTO

23:05 – AMANTES – AMANTI

Stasera su Nove:

20:25 – Camionisti in trattoria – Lazio

21:25 – Camionisti in trattoria – 1^TVCalabria

22:25 – Camionisti in trattoria – Friuli Venezia Giulia

23:30 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Stasera in tv 7 aprile 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:30 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7D:

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:50 – The Dr. Oz Show

02:20 – Cuochi e Fiamme

Stasera su Real Time:

20:00 – Il salone delle meraviglie – Donne predator

20:30 – 90 giorni per innamorarsi – Dirsi tutto. 1a parte

22:25 – 90 giorni per innamorarsi – 1^TVDirsi tutto. 2a parte

00:15 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Stasera su Spike:

20:35 – BAYWATCH L’occasione di una vita

21:30 – MAURIZIO BATTISTA – DALLA CANTINA AL SISTINA

00:00 – ACE VENTURA: L’ACCHIAPPANIMALI

01:40 – MAURIZIO BATTISTA – OGGI NON E’ GIORNATA

Stasera in tv 7 aprile 2019 su Sky Uno

21:15 – Cuochi d’Italia

21:55 – Cuochi d’Italia

22:40 – MasterChef Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Non è vero ma ci credo

22:50 – Safe House – Nessuno è al sicuro