Secondo il movimento cattolico veneto Pescatori di Pace, il rapper Fedez avrebbe bisogno di un esorcismo. A dirlo è il presidente dell’associazione, Lorenzo Damiano, dopo la dura presa di posizione di Fedez contro il Congresso mondiale della Famiglia di Verona.

“Sono certo che se si fosse parlato contro Maometto il mondo si sarebbe ribellato, ma poiché si parla di Gesù nessuno dice nulla”, osserva Damiano.

Secondo il leader dei Pescatori di Pace, Fedez “ha bisogno di un esorcista per pulirsi da ciò che di cattivo lo contamina”. “Venga qui da noi a messa e a confessarsi”, è l’invito del movimento cattolico.

Fedez, continua Damiano, “ha un bisogno estremo di Dio: per se stesso, per la sua anima e per il bene della sua famiglia farebbe bene immediatamente ad allontanarsi da tutto ciò che lo porta a mettersi contro il Signore”.

E ancora: “Il mondo nel quale è entrato comporta dei prezzi da pagare, dei ticket di benvenuto per restare sulla cresta dell’onda e continuare ad avere successo. Stare dalla parte delle lobby massoniche per esempio”.

Secondo i Pescatori di Pace, “Fedez deve ricordarsi che tutto questo non è per sempre e deve cominciare a lavorare per la sua conversione adesso”.

Fedez si scaglia contro i cattolici del Congresso di Verona: “Non trovate argomentazioni più valide alle vostre stro***te?”

La figlia del leader del Congresso delle Famiglie a TPI: “Mio padre maschilista, evento da Medioevo, Dio ama le famiglie arcobaleno”

Congresso delle Famiglie: i meme più divertenti diventati virali sui social