Oroscopo di oggi 7 aprile 2019

Qual è l'oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di domenica 7 aprile 2019.

Oroscopo di oggi domenica 7 aprile 2019

Ariete

Cari amici dell’Ariete, siete pronti per del rinnovamento? Speriamo di sì, perché Mercurio sta per portarvelo.

Questa domenica, proprio per questo motivo, il consiglio è di andare a fare qualche gita fuori porta e vedere qualche posto nuovo e inesplorato.

Toro

La settimana è stata lunga e difficile, quindi questa domenica è giusto che la dedichiate un po’ a voi stessi.

Vi sentite stanchi e privi di energia, ma per fortuna è un periodo davvero felice sotto il profilo professionale: il vostro partner non vi sta facendo mancare proprio niente.

Oroscopo di oggi 7 aprile 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, vi aspetta una domenica non particolarmente felice. Gli stress della settimana hanno condizionato il vostro stato di salute, quindi forse è il caso di fare quello che non fate quasi mai ultimamente: riposarvi.

Rimanendo a casa al riposo è forse anche l’occasione giusta per dedicare qualche attenzione in più a voi stessi e alla famiglia.

Cancro

Fate il pieno di amore ed energia, perché la settimana che arriva non vi è particolarmente favorevole.

Qualche “maretta” con il partner e un’incomprensione di troppo con gli amici vi faranno essere nervosi e pronti a tirare fuori l’ascia di guerra.

Leone

State vivendo un periodo di grandi soddisfazioni, cari amici del Leone. Ma a voi, diciamolo, non basta mai. Siete sempre pronti a nuove sfide, che non avete paura di affrontare con la fierezza che vi contraddistingue.

Attenzione però, perché anche il recupero è importante in una gara agonistica.

Oroscopo di oggi 7 aprile 2019 | Vergine

Finalmente la settimana è finita e potete lasciare impegni e responsabilità alle spalle. È molto importante per voi concedervi qualche spazio in più, soprattutto perché ultimamente vi siete molto trascurati.

Questa domenica, quindi, è la giornata adatta per fare quello che più vi distrae e rilassa.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, ultimamente il lavoro vi ha risucchiato in un vortice dal quale non riuscite ad uscire. A risentirne è la vita sentimentale: è più di qualche giorno che il partner reclama la vostra attenzione, quindi cercate di accontentarlo questa volta.

Scorpione

Cari Scorpione, in questo periodo in amore vi sentite divisi a metà fra passato e presente. Non riuscite a lasciar andare una storia ormai finita, né a ingranare la giusta marcia con una nuova persona.

Prendetevi questa domenica per guardarvi un po’ dentro e riflettere sulle scelte da compiere nel corso della prossima settimana.

Oroscopo di oggi 7 aprile 2019 | Sagittario

Per i nati del Sagittario è una domenica che invita ad abbandonarsi tra le braccia dei propri affetti: che sia il partner, la famiglia o gli amici, non vedete l’ora di sentirvi un po’ coccolati.

D’altronde ultimamente avete avuto testa e cuore solo per il lavoro, ed è quindi giunto il momento di concedervi un po’ di svago.

Capricorno

Cari Capricorno, siate felici perché siete il segno del giorno! Questa domenica vi trova raggianti fin dal risveglio e vogliosi di intraprendere qualche nuova avventura.

Con tutto questo entusiasmo non abbiamo dubbi che arriverà qualche piacevole svolta.

Acquario

Questa domenica, anche e soprattutto a causa di una Luna non molto favorevole, non vi sentite molto in forma.

Anche le entrate economiche sono un po’ calate in questo periodo e forse vi ritrovate in una fase di stallo. Provate a ragionare su cosa state sbagliando e su cosa avete ancora la possibilità di migliorare.

Pesci

Questa giornata, cari amici dei Pesci, è tutta all’insegna dell’amore per voi. Venere e Mercurio sono nel vostro segno e vi danno quella carica di passione e sentimento giusta per vivere una giornata indimenticabile.

Attenzione soprattutto ai single, perché le novità sono di fronte ai vostri occhi ed è il giorno giusto per, finalmente, rendervene conto.