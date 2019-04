Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 8 aprile 2019:

Oroscopo di domani lunedì 8 aprile 2019 | Cosa dicono gli astri

Ariete

Comincia una nuova settimana e per l’Ariete c’è tanta voglia di lanciarsi in nuove avventure.

Attenzione però a non avviare impegni che potrebbero procurarvi problemi.

Toro

Buone stelle in questo avvio di settimana sia in amore che in ambito lavorativo.

Dopo tanti sacrifici per voi è arrivato il momento di raccogliere i frutti.

Oroscopo di domani 8 aprile 2019 | Gemelli

Siete in questo periodo piuttosto tesi e confusi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

I troppi impegni vi rendono particolarmente nervosi, cercate di mantenere la lucidità, magari prendendo un periodo di ferie.

Cancro

Le stelle sono dalla vostra parte non solo in questo 8 aprile, ma in generale in tutta la settimana.

Il momento giusto per risolvere alcuni problemi che si protraggono da tempo, soprattutto a livello sentimentale.

Leone

Di certo il periodo positivo che vi riguarda prosegue senza intoppi.

Una fase d’oro anche sul lavoro: avete come sembra grande ambizione e voglia di sperimentare qualcosa di nuovo.

Oroscopo di domani 8 aprile 2019 | Vergine

Un lunedì positivo e con tanti vantaggi. Approfittatene perché poi tra martedì e mercoledì ci sarà un leggero calo.

In amore se vivete una fase di incertezze o di crisi, non incolpate solo gli altri ma prendetevi le vostre responsabilità.

Bilancia

Stelle positive per il segno della Bilancia in questo 8 aprile 2019.

Siete un po’ sotto pressione per alcuni impegni gravosi che dovete affrontare. Mantenete la calma e dimostrate la vostra forza.

Scorpione

Mercurio e Venere sono dalla vostra parte: approfittatene. Se qualcosa del passato vi turba, non ci penate. Concentratevi sul futuro.

Incontri interessanti in arrivo nel corso della settimana: un’opportunità interessante soprattutto per chi è single.

Oroscopo di domani 8 aprile 2019 | Sagittario

Vivete un periodo di pressione e stress, in particolare sul lavoro. Se avete avuto un’occasione importante ma non l’avete sfruttata potreste sentire l’amaro in bocca.

Cercate di andare avanti senza pensarci. Giornate difficili per i sentimenti: cercate di tenere a bada i nervi.

Capricorno

Siete davvero stanchi e spossati dal punto di vista fisico e mentale: avreste bisogno di una vacanza.

Se avete vissuto un periodo difficile, è il momento di lasciarselo alle spalle e ripartire anche dal punto di vista sentimentale.

Acquario

Avete una grande voglia di cambiare vita, lavoro, tutto. Le proposte in tal senso non mancano, ma valutatele bene.

Attenzione anche alle finanze: in questo periodo avete molte spese.

Pesci

L’oroscopo in questo lunedì 8 aprile prevede novità positive in amore. Mercurio e Venere, infatti, sono dalla vostra parte.

Non tutti però sono intenzionati a vivere una storia, o perché siete ancora scottati da una precedente relazione o perché troppo presi dal lavoro.

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

