NAPOLI GENOA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida di Serie A tra Genoa e Napoli, in programma oggi, 7 aprile 2019, al San Paolo. Calcio d’inizio alle ore 20.30.

PREPARTITA

Nel Genoa ballottaggio tra Sanabria e Pandev

Ancora out Insigne: Ancelotti non lo vuole rischiare in vista della sfida di Europa League contro l’Arsenal

Dopo la sconfitta di Empoli, gli azzurri ritroveranno dal 1’ Maksimovic, Fabian Ruiz e Mertens

Una sfida che si prevede ricca di spettacolo, per due formazioni che non hanno ormai molto da chiedere al campionato: il Genoa viaggia lontano dalla zona retrocessione, la squadra di Ancelotti è piuttosto sicura del suo secondo posto

Sfida delicata al San Paolo tra Napoli e Genoa. Partita che interessa da vicino una terza squadra, la Juventus: qualora infatti gli azzurri dovessero perdere, i bianconeri sarebbero matematicamente campioni d’Italia

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

NAPOLI GENOA DIRETTA LIVE | PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; P. Pereira, Sturaro, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouame, Pandev

Napoli Genoa diretta live streaming | Dove vedere la partita

Dove vedere Napoli Genoa in tv o live streaming? La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport. Previsto un ampio pre e post partita con tanti ospiti in studio che commenteranno ogni aspetto della gara.

La partita sarà visibile anche in live streaming. Dove? Tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. App che permette di poter seguire i programmi della tv satellitare da pc, smartphone e tablet.