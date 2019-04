Modella osé a 89 anni: la storia di nonna Licia, star di Instagram

Non è mai tardi per seguire i propri sogni, né per diventare modella osé come dimostra la storia di Licia, 89 anni.

“Perché no? Ho posato anche un po’ nuda, ma tanto quando vado al mare sono più scoperta. Questi falsi pudori proprio non esistono: uno ha la sua età, deve contenersi e fare delle cose adeguate però non ci vedo niente di particolare”, ha raccontato la donna.

La signora Licia ha iniziato a posare (vestita) un anno fa con l’auto del nipote, Emanuele Usai, che ha aperto un account Instagram per la nonna.

Dopo un anno, la pagina social di Licia conta oltre 10mila i follower da tutto il mondo e principalmente da Stati Uniti e Gran Bretagna: da qui l’idea di tradurre le sue storie anche in inglese.

“Tra i loro messaggi traspare non solo quanto la grinta di nonna buchi lo schermo ma anche quanto siano affascinati dal rapporto che ho con lei”, ha spiegato il nipote della nonna-modella.

“Scrivono persone a cui manca la nonna e la ritrovano in lei, chi le chiede consigli d’amore e lei adora rispondere a tutto. Passa il tempo”.

L’idea di creare il profilo Instagram è venuto a Emanuele Usai a febbraio, quando nonna Licia non è più riuscita ad alzarsi dal letto, facendo preoccupare tutti.

Dopo un mese il nipote è stato contattato da una designer di gioielli in vetro Polacca, Celina Szelejewska, e dal suo fotografo Hektor Werios che avevano scoperto nonna Licia su Instagram: “La volevano come modella a tutti i costi”.

I due sono quindi partiti alla volta di Viterbo per una settimana di shooting tra casa, il museo Colle del Duomo, Civita di Bagnoregio e Montalto di Castro.

“Mi sono molto divertita”, è stato il commento di nonna Licia.

“Posare era una delle cose che mi mancava, ora la mia vita è completa. Mi hanno fotografata senza trucco per far vedere l’età: come è la giovinezza e come è la vecchiaia, con tutte le sue righe, senza trucco. Sono uscita dalla doccia e nemmeno pettinata. Ero al naturale. Come deve essere una vecchia a questa età”.

