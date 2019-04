Maratona Roma vincitore 2019 | Chi ha vinto | Gara maschile e femminile | Risultati | Tempi

MARATONA ROMA VINCITORE 2019 – Oggi, domenica 7 aprile 2019, alle ore 8,30 dai Fori Imperiali è partita la Maratona di Roma 2019. La corsa, inserita nel calendario FIDAL con classificazione Gold e che fa parte delle maratone internazionali IAAF Silver Label Road Race, ha visto la partecipazione di tanti grandi atleti italiani e stranieri. Chi ha vinto? Qui sotto la risposta:

Il vincitore della Maratona di Roma 2019 è l’etiope Tebalu Zawude Heyi con il tempo di 2h 08’47”. Secondo il connazionale Workneh Tesfa Tiruneh (a +40”), terzo Amsalu (a +1’16”).

Ovviamente alla Maratona hanno preso parte anche tanti corridori non professionisti. Persone comuni appassionate di corsa che hanno percorso tutti i 42 chilometri segnando i rispettivi tempi. In alcuni casi anche importanti.

Inoltre, accanto alla corsa vera e propria, è stata organizzata anche una gara non competitiva su un percorso molto più breve, lungo 5 chilometri. Insomma, una festa a cui hanno partecipato in migliaia.

Maratona Roma vincitore | Il percorso

Ma qual è il percorso della Maratona Internazionale di Roma 2019? Un tracciato molto rettilineo, con poche salite. Il grande protagonista dei 42,195 chilometri di quest’anno è stato il Colosseo.

La partenza è stata fissata in via dei Fori Imperiali, tra Largo Corrado Ricci e Via di San Pietro in Carcere. L’arrivo sempre nella stessa zona, dopo via di San Gregorio, l’Arco di Costantino e il Colosseo.

