L’AMORE STRAPPATO FICTION CANALE 5 – L’amore strappato è la nuova fiction di Canale 5, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che debutta sulla rete Mediaset domenica 31 marzo e che vede come protagonista Sabrina Ferilli.

Tratta da una storia vera, la serie racconta in tre puntate la vita di Sara (Sabrina Ferilli) e il suo impegno nel difendere il marito Rocco (Enzo Decaro) dall’accusa di abuso nei confronti della loro figlia. La trama è quindi basata sulla vicenda, triste e dolorosa, di Angela Lucanto che, quando era una bambina di soli sei anni, è stata portata via dalla sua famiglia a seguito appunto delle accuse rivolte a suo padre, il quale viene messo in stato di fermo dai Carabinieri.

Angela, che per tutti gli anni in cui suo padre vive un vero e proprio calvario giudiziario – che si risolverà con una piena assoluzione – viene messa in un istituto, ha raccontato la sua esperienza in Rapita dalla giustizia, il libro scritto insieme ai giornalisti Caterina Guarneri e Maurizio Tortorella da cui è tratta la fiction. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sulla trama e il cast.

AGGIORNAMENTO 7 APRILE 2019 – Questa sera torna su Canale 5 la fiction L’amore strappato, con Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro. Dopo il buon risultato di ascolti e critica della prima puntata, la serie tv ispirata ad una storia vera, riparte con due nuovi episodi.

Rosa cerca di dimostrare a tutti i costi l’innocenza del marito, per farlo scagionare. Intanto la piccola Arianna le stata sottratta e il giudice dice no al ricongiungimento con la figlia.

Ma non solo. La bambina è già stata legalmente adottata da un’altra famiglia e per questo i suoi genitori faranno di tutto per mettersi alla ricerca di Arianna. (QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI)

L’amore strappato fiction canale 5 | Trama

Come già anticipato, la trama della fiction è ispirata a una storia vera, quella di Angela Lucanto e della sua famiglia, per tanti anni rimasta divisa a causa di una serie di gravi errori giudiziari. Sarà l’impegno della madre Sara, interpretata da Sabrina Ferilli, nel dimostrare la falsità delle accuse rivolte al marito, a far emergere la verità.

La storia comincia proprio da quel giorno del 1995 quando Rocco, Rosa, Ivan e Arianna – nei panni della famiglia Lucanto – si stanno preparando per festeggiare il compleanno di Ivan e andare alla recita scolastica di Arianna. La bambina, in procinto di entrare in scena, viene portata via all’insaputa dei suoi genitori da un agente dei Carabinieri e da una assistente sociale.

Accusato di abusare sessualmente di Arianna, papà Rocco viene immediatamente messo in stato di fermo.

Da quel triste giorno inizia il calvario giudiziario di Rocco e la estenuante lotta di sua moglie Rosa per difenderlo. Lei, infatti, è fin da subito convinta della sua innocenza e la sua è una battaglia per la verità che durerà diversi anni e che rovinerà per sempre il benessere di quella famiglia e l’infanzia della piccola Arianna, costretta per undici lunghi anni a stare in una casa famiglia e lontano da chi la ama.

L’amore strappato fiction canale 5 | Cast

La fiction vede come protagonisti Sabrina Ferilli e Enzo Decaro, nei panni dei coniugi Raffaella e Salvatore Lucanto. I due noti attori sono affiancati da un cast molto ricco che riportiamo qui di seguito insieme ai rispettivi personaggi ricoperti nella serie tv:

Ricky Tognazzi – Avvocato Smiraglia

Elena Minichiello – Arianna da piccola

Francesca Di Maggio – Arianna da grande

Christian Monaldi – Ivan 10/12 anni

Romano Reggiani – Ivan 22 anni

Marco Falaguasta – Luigi

Primo Reggiani – Avvocato Mariani

Valentina Carnelutti – Francesca

Michele De Virgilio – Alberto

Isabella Aldovini – Marzia Soldano

Emanuele Salce – Pm Carrera

Daniela Terreri – Suor Chiara

Claudio Bigagli – Presidente della Corte

Filippo Scarafia – Matteo

L’amore strappato fiction canale 5 | Streaming e diretta tv

L’amore strappato va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da domenica 31 marzo alle 21.20. La serie, che si compone di tre episodi di circa 50 minuti l’uno, può essere seguita anche in streaming grazie alla piattaforma Mediaset Play.

Sempre su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate accedendo alla funzione on demand.

Dove vedere L’amore strappato in streaming