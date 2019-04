L’AMORE STRAPPATO ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA – Torna dopo il grande successo della prima puntata L’amore strappato, la fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli.

La serie tv, ispirata a una storia vera, è la trasposizione del libro Rapita dalla giustizia. La fiction racconta la storia di una bambina strappata improvvisamente agli affetti della famiglia dopo che il padre è stato ingiustamente incarcerato con l’accusa di molestie.

Ma cosa accade nella puntata di oggi, 7 aprile, de L’amore strappato? Come sempre la fiction si divide in due episodi. Di seguito tutte le anticipazioni e gli spoiler.

Ecco la trama della nuova fiction con Sabrina Ferilli

L’amore strappato anticipazioni 7 aprile | Cosa succede nella seconda puntata

Nel primo episodio de L’amore strappato di oggi, Rosa è ancora intenta a dimostrare l’innocenza di suo marito e a farlo così scagionare. La bambina però le è stata sottratta e in tribunale la donna, interpretata da Sabrina Ferilli, riceve il diniego del giudice al ricongiungimento con la figlia.

Rocco è disperato e sembra quasi intenzionato ad arrendersi, ma nel corso del processo ci saranno importanti novità.

Nel secondo episodio della seconda puntata de L’amore strappato, in onda domenica 7 aprile su Canale 5, ci sarà una sentenza inattesa che sembra dare un po’ di speranza alla famiglia che vive il dramma della separazione improvvisa dalla figlia.

Un momento di gioia che però durerà davvero poco. Presto, infatti, arriveranno altre complicazioni. La piccola Arianna è già stata legalmente adottata da un’altra famiglia.

I due genitori faranno di tutto per poter riabbracciare la bambina, anche coinvolgendo i media locali. La puntata d questa sera si chiude con la presenza di un uomo che rivela di sapere dove si trova Arianna.

L’amore strappato anticipazioni 7 aprile | Streaming

L’amore strappato va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da domenica 31 marzo alle 21.20. La serie può essere seguita anche in diretta streaming grazie alla piattaforma Mediaset Play.

Sempre su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate accedendo alla funzione on demand.

Dove vedere L’amore strappato in streaming