Pensa a un’intossicazione alimentare, invece partorisce: non sapeva di essere incinta

Una donna ha partorito nel bagno di casa il suo primogenito, soccorsa dal marito che era con lei in casa.

Il dettaglio più sorprendente di questa vicenda è che la donna non sapeva di essere incinta.

Nel corso degli ultimi nove mesi non si era accorta della vita che cresceva dentro di lei e aveva solo sofferto saltuariamente di mal di stomaco.

Poi dolori improvvisi e insopportabili al ventre, così intensi da non farle chiudere occhio e da spingerla a credere di essere stata vittima di un’intossicazione alimentare.

Invece a provocarle tutto quel dolore erano le doglie e il bambino che si preparava a nascere, all’insaputa di tutti nella famiglia.

Una sorpresa inaspettata, quindi, ma estremamente gradita. Intervistati dal Sun, Patricia Crawford e il marito Evan Darragh, che vivono in New Jersey negli Stati Uniti, hanno raccontato che erano anni che cercavano di avere un bambino.

A rendere ancora più speciale la nascita del primogenito, la data. Il bambino infatti è venuto alla luce esattamente un anno dopo la morte del padre di Patricia Crawford: il 28 marzo.

“Mia sorella ha detto la cosa migliore. Mi ha detto che è come se mio padre fosse venuto dal cielo per dire ‘D’ora in poi per te il 28 marzo non sarà più una data triste'”, ha raccontato Patricia.

“È proprio così: la nascita di mio figlio, che abbiamo chiamato James come mio padre, è la cosa più bella che potesse capitarmi”.

Finito il travaglio del parto, la coppia è dovuta correre ai ripari e comprare tutto ciò di cui James (stesso nome del padre di Patricia) avrà bisogno.

>>La storia della ragazza che non sapeva di essere incinta fino al giorno in cui ha partorito