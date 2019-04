Inter Atalanta diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

INTER ATALANTA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida di Serie A tra Inter e Atalanta, in programma oggi, 7 aprile 2019, a San Siro. Calcio d’inizio alle ore 18.

Una sfida decisiva per entrambe nella corsa alla Champions League. Dopo l’ennesimo passo falso del Milan, sconfitto ieri dalla Juventus, le due squadre nerazzurre hanno bisogno di punti per non perdere terreno rispetto alle avversarie. Ieri sera, infatti, la Roma ha vinto rilanciandosi nella lotta al quarto posto.

INTER ATALANTA DIRETTA LIVE

PREPARTITA

Per entrambe conta solo vincere. Per la squadra di Spalletti per tenere saldo il terzo posto, per gli uomini di Gasperini per continuare a inseguire un sogno. Lo spettacolo, quindi, non dovrebbe mancare questo pomeriggio tra Inter e Atalanta.

La squadra di Spalletti, allo stesso punto della scorsa stagione, ha tre punti in meno

I nerazzurri hanno vinto le ultime quattro partite a San Siro con l’Atalanta

Sono 115 i precedenti in Serie A tra Inter e Atalanta, con la squadra di Spalletti in vantaggio con 62 vittorie a 24

Grande attesa per il ritorno di Mauro Icardi a San Siro. Come lo accoglieranno i tifosi?

INTER ATALANTA DIRETTA LIVE | FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Vecino, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Palasic; Gomez, Ilicic. All. Gasperini

Inter Atalanta diretta live streaming | Dove vedere la partita

Dove vedere Inter Atalanta in tv o live streaming? La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport. Previsto un ampio pre e post partita con tanti ospiti in studio che commenteranno ogni aspetto della gara.

La partita sarà visibile anche in live streaming. Dove? Tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. App che permette di poter seguire i programmi della tv satellitare da pc, smartphone e tablet.