Stasera in tv 6 aprile 2019 | Prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Ballando con le stelle, Amici di Maria, Rio 2 – Missione Amazzonia

Cosa c’è stasera in tv 6 aprile 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi tv in prima serata e in seconda serata di sabato 6 aprile 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 6 aprile 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Ballando con le Stelle

23:25 – TG1 60 Secondi

23:29 – Ballando con le Stelle

00:30 – TOP tutto quanto fa tendenza

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – The Rookie – Il piano B – Lo scambio

22:40 – Bull Il dovere di giurato

23:25 – TG2 Dossier

00:10 – TG2 Storie. I racconti della settimana

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:40 – Sapiens Un solo pianeta

23:45 – TG Regione

23:55 – TG3 nel Mondo

Stasera in tv 6 aprile 2019 su Rai 4

20:21 – Senza traccia IV ep.11

21:10 – Caos

23:05 – Babylon Berlin II ep.1

23:52 – Babylon Berlin II ep.2

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – AMICI DI MARIA

Stasera su Italia 1:

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA LEZIONE

21:20 – RIO 2 – MISSIONE AMAZZONIA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

22:16 – RIO 2 – MISSIONE AMAZZONIA – 2 PARTE

23:20 – DRAGON BALL SUPER – C’E’ UNA NUOVA

Stasera in tv 6 aprile 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO! – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO! – 2 PARTE

23:47 – FRACCHIA, LA BELVA UMANA – 1 PARTE

00:45 – TGCOM

Stasera su Canale 20:

19:45 – I BABYSITTER – 2 PARTE

21:00 – UN MILIONE DI MODI PER MORIRE NEL WEST – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – UN MILIONE DI MODI PER MORIRE NEL WEST – 2 PARTE

23:19 – 69 SEXY THINGS TO DO BEFORE YOU DIE – 1aTV

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Vita da strega

20:40 – Vita da strega

21:10 – Waco

22:05 – Waco

23:05 – Dark Tide

Stasera su Rai Movie:

19:45 – Stanlio e Ollio – Ollio sposo mattacchione

21:10 – Il coraggio della verità

23:10 – Closed circuit

00:50 – I compari

Stasera su Cine Sony:

21:00 – Mr. Jones

23:15 – The Cup – In corsa per la vittoria

01:15 – Java Heat

Stasera in tv 6 aprile 2019 su Iris:

21:00 – LA PROMESSA DELL’ASSASSINO

23:12 – THE GUARDIAN

01:51 – NUDE… SI MUORE

Stasera su Tv8:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Il frutto dell’amore

23:05 – Un marito da addestrare

00:50 – Io e Marley

Stasera su Italia 2:

20:15 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LE RIVELAZIONI DI GAN FOLL

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ENERU ALL’ATTACCO!

21:10 – FRIENDS – A SCUOLA DI CUCINA

21:35 – FRIENDS – LE SCOMMESSE DI MONICA

22:00 – FRIENDS – TUTTI ALL’OSPEDALE – I PARTE

22:30 – FRIENDS – TUTTI ALL’OSPEDALE – II PARTE

22:55 – ONE CHAMPIONSHIP

Stasera in tv 6 aprile 2019 su La 5:

19:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – 1

21:10 – INGA LINDSTROM – UNA SORPRESA DAL PASSATO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – UNA SORPRESA DAL PASSATO – 2 PARTE

23:10 – X-STYLE

Stasera su Cielo:

20:20 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:50 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:20 – INTERNO BERLINESE

23:40 – C’ERA UNA VOLTA IL PORNO

01:15 – PORN INC.

Stasera su Nove:

20:00 – Fratelli di Crozza

21:30 – La figlia del generale

23:45 – Camionisti in trattoria – Veneto

00:45 – Camionisti in trattoria – Umbria

Stasera in tv 6 aprile 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders (by Agatha Christie)

01:00 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7D:

19:25 – Indovina Cosa Sceglie La Sposa

21:30 – Amare per sempre – In Love And War

23:45 – Storia di noi due

Stasera su Real Time:

20:15 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Perugia

21:35 – Vite al limite – La storia di Diana

23:25 – Vite al limite – La storia di James K

01:20 – Vite al limite – La storia di June

Stasera su Spike:

20:35 – BAYWATCH Missione speciale

21:30 – HOOTEN AND THE LADY – CACCIATORI DI TESORI Il segreto della montagna

22:15 – HOOTEN AND THE LADY – CACCIATORI DI TESORI Saba e Salomone

23:10 – HOOTEN AND THE LADY – CACCIATORI DI TESORI Cuore spezzato

Stasera in tv 6 aprile 2019 su Sky Uno

20:00 – MasterChef Italia

21:15 – MasterChef Italia

22:35 – MasterChef Italia

23:45 – MasterChef Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Bad Company – Protocollo Praga

23:15 – Mamma mia! Ci risiamo