SAMPDORIA ROMA STREAMING – Oggi, sabato 6 aprile 2019 alle ore 20,30 Sampdoria e Roma si affrontano allo stadio Marassi di Genova, gara valida per la 30esima giornata della Serie A 2018-2019.

Sfida con in palio all’Europa. Da una parte i doriani di Marco Giampaolo, noni in classifica a quota 45 punti; dall’altra i giallorossi di Claudio Ranieri, settimi a 48 punti. Nessuna delle due squadra si può permettere passi falsi. Perdere punti infatti potrebbe compromettere definitivamente le speranze di agguantare un posto in una delle due competizioni europee (Europa League e Champions League) della prossima stagione.

Dove vedere Sampdoria Roma in tv? Sky Sport o Dazn? In streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Samp Roma streaming sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (IL SITO DI DAZN)

Il calcio d’inizio di Sampdoria Roma è previsto per oggi, sabato 6 aprile 2019 alle ore 20,30.

Samp Roma sarà raccontata anche via radio. Su quali frequenze? Rai Radio 1.

