Oroscopo di oggi 6 aprile 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 6 APRILE 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di sabato 6 aprile 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DEL 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Oroscopo di oggi sabato 6 aprile 2019

Ariete

Sarà un sabato positivo per voi, amici dell’Ariete, non a caso siete il segno del giorno. Ebbene sì, quest’oggi avete molta fiducia nelle vostre possibilità e volete mettervi alla prova.

Fate attenzione però, non sempre le nostre intenzioni saranno premiate. Dovete tenere sempre conto che talvolta la riuscita dei nostri progetti dipende anche da elementi esterni.

Toro

Cari Toro, tenete duro. Qualcuno ha deciso di mettervi il bastone tra le ruote, ma non abbiate paura di continuare il vostro cammino. Se il progetto che avevate in mente è quello che volete realizzare, non fatevi abbattere dai nemici e resistete.

In amore, purtroppo, non tira bella aria. I litigi si sono accumulati e la vostra vita di coppia potrebbe subire una serie di scossoni per i quali non siete preparati.

Oroscopo di oggi 6 aprile 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, questo sabato si prospetta interessante dal punto di vista amoroso. Cupido è dalla vostra parte e potrebbe indirizzarvi verso una presunta anima gemella.

Non buttatevi a capofitto, però. Anche l’amore talvolta è questione d’analisi e non sempre è tutto oro quello che luccica. Non lasciate che sia la solitudine a scegliere per voi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cancro

La Luna è nel vostro segno, quindi questo sarà un sabato all’insegna della pace. I nati sotto il segno del Cancro saranno molto fortunati questo fine settimana. Non sarebbe il caso di approfittarne e concretizzare qualche progetto lasciato da parte?

Leone

Oggi i Leone mordono. Siete stanchi di ascoltare sempre la stessa storia e non avete più pazienza. Cari amici, non prendetevela con il primo che capita.

Se qualcosa non vi sta bene, è giusto parlare e indirizzarle verso la strada giusta, ma non potete sempre avere l’ultima parola.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 6 aprile 2019 | Vergine

I nati sotto il segno della Vergine affronteranno un sabato difficile. I buoni propositi del fine settimana sono stati completamente inghiottiti da una serie di brutte notizie che non vi renderanno le cose facili.

Ciò nonostante, potrete contare sull’affetto smisurato di amici e parenti, sempre dalla vostra parte.

Bilancia

La vostra euforia non ha limiti quest’oggi, siete una bomba d’energia e nessuno potrebbe fermarvi… eccetto il vostro partner, che ultimamente ha deciso di dedicarsi ad altro trascurandovi.

Non avete avuto il coraggio di affrontare la questione ma, se vi fa star male, tanto vale buttare fuori i cattivi pensieri perché in questo caso non è il tempo a migliorare le cose, ma il confronto.

Scorpione

Cari Scorpione, questa mattina proprio non ci siamo. Sarà anche arrivato il fine settimana, ma il vostro malumore persiste e iniziate a contagiare anche chi vi sta vicino.

Nonostante le complicazioni del quotidiano, in ambito professionale non c’è niente che vi preoccupa. Eppure, avvertite una punta d’insoddisfazione e non avete ben capito da dove proviene. Sarà il caso di fare mente locale?

Oroscopo di oggi 6 aprile 2019 | Sagittario

I Sagittario saranno turbolenti quest’oggi. Niente sembra andare per il verso giusto, neanche il fatto che sia finalmente sabato sembra rallegrarvi. E allora cosa c’è che non va?

Vi portate dietro una strana agitazione che pensavate di cacciare con una ricca dose di sonno, e invece al mattino è ancora lì, con voi, a solleticare la vostra cattiveria.

Capricorno

Giornata piacevole per gli amici del Capricorno. Nonostante le difficoltà lavorative, siete consapevoli che questo sarà un sabato di ripresa.

Questa è stata una settimana difficile, per fortuna avete qualche giorno di riposo per rigenerare i neuroni in vista del lunedì.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Acquario

Giornata decisamente no per l’Acquario. Un brutto litigio vi ha fatto dormire male e svegliare peggio. Non vi piace lasciare le cose in sospeso, ma sapete di avere avuto ragione e non volete tornare sui vostri passi.

L’amore anche vi renderà le cose difficili quest’oggi. Il vostro partner non vuole tollerare i vostri scatti d’ira e potrebbe prendere le distanze.

Pesci

Giornata incolore per il segno dei Pesci. Sarà un fine settimana piuttosto noioso, non avete grandi progetti in ballo se non quello di riposarvi. L’amore non ha ancora bussato alla vostra porta e il lavoro non dice niente di nuovo.

Anziché poltrire sul divano, non sarebbe il caso di organizzare una bella gita fuori porta adesso che è Primavera?