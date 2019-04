Maratona Roma 2019 | Data | Orario | Percorso | Strade chiuse | Bus deviati | Tutte le info

MARATONA ROMA 2019 – La Capitale è pronta ad accogliere uno dei suoi appuntamenti più attesi e apprezzati. Tutti gli appassionati di running della città – ma anche i tantissimi che accorrono da tutte le parti del mondo – sono infatti pronti a una nuova, stimolante Maratona di Roma.

Quella di domani, domenica 7 aprile 2019, è la 25esima edizione della gara podistica tra le vie della Città Eterna. Sarà come sempre una corsa in uno scenario suggestivo, che quest’anno avrà al centro proprio il simbolo di Roma: il Colosseo. E come in tutte le altre precedenti occasioni, ci si aspetta un grande successo di pubblico e critica, oltre a un’alta partecipazione.

Di seguito, troverete tutte le informazioni utili sulla Maratona di Roma 2019. Dall’orario di partenza a come iscriversi, passando al percorso, alle strade chiuse e alle modifiche nel trasporto pubblico.

Maratona Roma 2019 data e orario di partenza

Iniziamo dal dato più importante. Quando è in programma la Maratona Internazionale di Roma?

Quest’anno, la corsa è prevista per domani, domenica 7 aprile 2019. La partenza è in programma alle 8.30 da via dei Fori Imperiali. Il percorso, ovviamente, sarà lungo 42,195 chilometri. Il tempo limite sarà di 7 ore: in questo modo sarà garantita a tutti i partecipanti la possibilità di concludere l’intero percorso, ognuno con i suoi tempi.

Accanto alla corsa vera e propria, poi, sarà organizzata anche una gara non competitiva su un percorso molto più breve, lungo 5 chilometri. In questo modo, anche i cittadini e i turisti un po’ meno allenati possono partecipare a un evento internazionale come questo, girando tra le strade del centro storico di Roma e scoprendo gli angoli più belli della città.

La Maratona è inserita nel calendario FIDAL con classificazione Gold e fa anche parte delle maratone internazionali IAAF Silver Label Road Race.

IL VILLAGGIO DELLA MARATONA DI ROMA 2019

Maratona Roma 2019 iscrizioni

Le iscrizioni alla Maratona Internazionale di Roma 2019 si sono aperte l’8 ottobre 2018 e nelle previsioni degli organizzatori dovevano concludersi lunedì 25 marzo. La procedura, invece, è stata interrotta il 21 marzo.

Il motivo? È stato raggiunto in anticipo l’obiettivo prefissato da Fidal e Roma Capitale: giovedì 21 marzo figuravano già 10mila richieste di iscrizione alla Maratona. Non è più possibile, dunque, iscriversi alla corsa.

Tuttavia, potrebbe esserci ancora qualche speranza per i ritardatari: dal 26 marzo, infatti, gli eventuali pettorali non assegnati a causa del mancato pagamento degli iscritti saranno messi a disposizione di chi invece è rimasto fuori.

“Abbiamo dimostrato – ha annunciato il presidente della commissione Sport del Comune di Roma, Angelo Diario – che, praticamente senza promozione all’estero, la Maratona di Roma vale questi numeri”.

Maratona Roma 2019 percorso

Veniamo adesso al percorso di questa nuova edizione della Maratona Internazionale di Roma. Sulla carta, si tratta di un tracciato molto rettilineo, con poche salite. Dunque abbastanza sostenibile per chi è allenato a percorrere questa distanza. Come già detto, il grande protagonista dei 42,195 chilometri di quest’anno sarà il Colosseo.

DOVE SONO I PUNTI RIFORNIMENTO

La partenza è stata fissata in via dei Fori Imperiali, tra Largo Corrado Ricci e Via di San Pietro in Carcere. L’arrivo, invece, è previsto sempre nella stessa zona, dopo che i partecipanti runner avranno percorso via di San Gregorio, passando davanti all’Arco di Costantino e girando attorno al Colosseo prima di tornare sulla via dei Fori Imperiali.

Altra novità sarà il passaggio della corsa sull’imponente via Cristoforo Colombo. Sull’importante arteria che attraversa la Capitale, infatti, verranno percorsi circa 3 chilometri, nella parte iniziale della Maratona. Al chilometro 18, invece, ci sarà anche l’atteso passaggio su via della Conciliazione: sullo sfondo, quindi, i runner vedranno la Basilica di San Pietro.

Per quanto riguarda invece la corsa non competitiva, quella da 5 chilometri, la partenza è prevista sempre su via dei Fori Imperiali, mentre il traguardo si troverà all’interno del Circo Massimo.

Maratona Roma 2019 atleti in gara

Quali sono i principali atleti in gara alla Maratona di Roma 2019? Grande attesa per il campione d’Europa Daniele Meucci (CS Esercito) che si presenta all’arco di partenza con un ottimo 2.10.45. Gli occhi degli appassionati di maratona saranno però anche sull’azzurro Ahmed Nasef. In campo femminile: il caporalmaggiore dell’Esercito Laila Soufyane che vanta, come primato, un buon 2.32.29.

IL PERCORSO DELLA MARATONA DI ROMA 2019

I favoriti? Per tutte e due le categorie i più accreditati alla vittoria sono gli africani, con particolare attenzione alla squadra degli etiopi.

Maratona Roma 2019 strade chiuse

Come ogni anno, l’organizzazione della maratona richiederà un grande sacrificio ai pendolari, a i turisti e a tutti gli automobilisti, dal momento che per fare spazio al percorso della gara saranno moltissime le deviazioni del traffico e le strade chiuse.

Interessate, ovviamente, le strade in cui correranno i maratoneti ma ripercussioni ci saranno anche sulle vie limitrofe. In alcune sarà istituito anche il divieto di sosta fin dal giorno prima. Quali? Di seguito il link all’articolo che indica tutte le strade chiuse:

LE STRADE CHIUSE AL TRAFFICO NEL DETTAGLIO

MARATONA DI ROMA, I BUS DEVIATI

Maratona Roma 2019 | Roma Classics

Da quest’anno, inoltre, la Maratona Internazionale di Roma entra a far parte di un progetto più ampio, pensato apposta per i runner più affezionati della Capitale: il Roma Classics.

Si tratta di un progetto che mette insieme i quattro eventi podistici più importanti di Roma (oltre alla Maratona, la Rome Half Marathon Via Pacis, la Granfondo Campagnolo Roma e il Triathlon Internazionale di Roma), dando la possibilità a chi partecipa ad almeno due di queste gare di avere tariffe agevolate e maggiori stimoli alla competizione.

Infatti, per invogliare i runner a iscriversi alle gare della Capitale è stato pensato un sistema che richiama l’Antica Roma. Tutti coloro che porteranno a termine due delle quattro sfide del Roma Classics riceveranno infatti il diploma di “Gladiatore di Roma”. Chi parteciperà a tre eventi invece sarà inserito nella lista dei “Cesari di Roma” mentre chi riuscirà a completare tutte le competizioni sarà nominato “Imperatore Augusto” e riceverà anche una medaglia esclusiva.

Maratona Roma 2019 Bus deviati

Sono tanti i bus deviati per la Maratona di Roma 2019. La manifestazione sportiva, infatti, comporta la chiusura di molte strade del centro, motivo per cui molti autobus o tram verranno deviati o addirittura cancellati. Tanti, insomma, i disagi per cittadini e turisti. Inoltre la stazione Colosseo della metro B sarà chiusa dall’inizio del servizio fino alla fine delle necessità. (TUTTI I DETTAGLI)

