Maratona Roma 2019 strade chiuse al traffico: quali sono e quando | Le informazioni

MARATONA ROMA 2019 STRADE CHIUSE – Domani, domenica 7 aprile 2019, si corre la Maratona Internazionale di Roma 2019, giunta alla venticinquesima edizione.

La partenza è prevista dai Fori Imperiali e l’arrivo al Colosseo. La corsa attraverserà diversi quartieri della Capitale comportando diversi disagi. Sono infatti molte le strade che saranno progressivamente chiuse e riaperte al passaggio dei maratoneti. Vediamole nel dettaglio:

Maratona Roma 2019 strade chiuse Centro storico

Istituzione del divieto di fermata, dalle ore 00:01 del 07 aprile 2019 e fino alle cessate esigenze del 07 aprile 2019:

VIA PETROSELLI: ambo i lati intera via.

PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’: intera piazza.

VIA DEI CERCHI: ambo i lati intera via, eccetto veicoli autorizzati dal Gabinetto del Sindaco.

VIA DEL CIRCO MASSIMO: ambo i lati, intera via.

LARGO AMERIGO PETRUCCI:intero largo comprese le rampe di accesso al lungotevere.

VIALE TERME DI CARACALLA, laterale destra nel tratto compreso tra largo Vittime del Terrorismo e p.le Numa Pompilio, inclusa l’area di sosta adiacente lo Stadio delle Terme.

LARGO VITTIME DEL TERRORISMO: lato ingresso Stadio “Nando Martellini”.

VIA ANTONINIANA: ambo i lati intera via.

VIALE AVENTINO: ambo i lati della carreggiata laterale in direzione piazza di Porta Capena, nel tratto e verso compreso tra piazza Albania e piazza di Porta Capena.

PIAZZA ALBANIA: ambo i lati della carreggiata laterale nel tratto e verso tra viale della Piramide Cestia e via di San Saba.

VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA: ambo i lati della carreggiata laterale nel tratto e verso compreso tra piazza di Porta San Paolo e piazza Albania.

VIA S. MARIA IN COSMEDIN: lato destro nel tratto e verso compreso tra Lungotevere Aventino e via della Greca.

LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI: lato sinistro del senso unico di marcia, da Ponte P.A.S.A. a Ponte Vittorio.

PIAZZA DI PONTE S.ANGELO: intera piazza.

LUNGOTEVERE TOR DI NONA: ambo i lati nel tratto compreso tra via di Panico e via del Mastro.

PASSEGGIATA DI RIPETTA: ambo i lati intera via.

PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE:lato sinistro nel tratto compreso tra via di Ripetta e via dei Pontefici.

VIA DEI PONTEFICI: lato sinistro nel tratto compreso tra piazza Augusto Imperatore e via del Corso.

VIA DEL BABUINO:ambo i lati intera via.

PIAZZA DI SPAGNA:intera area di sosta riservata a CD e carico scarico merci posta di fronte al civico 48.

VIA DI RIPETTA: ambo i lati nel tratto compreso tra via Tomacelli e piazza Nicosia/ via del Clementino.

VIA DELLA SCROFA: lato destro del senso unico di marcia nel tratto compreso tra piazza Cardelli e via del Clementino.

PIAZZA NICOSIA: lato sinistro nel tratto e verso da via della Scrofa a via Monte Brianzo; lato destro nel tratto e verso da via della Scrofa a via Monte Brianzo, limitatamente alla prima fila dell’area di sosta a spina del parcheggio centrale adiacente la fontana monumentale.

VIA MONTE BRIANZO: ambo i lati intera via.

PIAZZA PONTE UMBERTO I (tratto via Monte Brianzo / via Zanardelli): intero tratto.

VIA ZANARDELLI: ambo i lati intera via.

PIAZZA DI TOR SANGUIGNA: intera piazza. FORO TRAIANO: intera piazza, eccetto veicoli autorizzati.

PIAZZA VENEZIA: intera piazza, eccetto mezzi e strutture autorizzate dal Gabinetto del Commissario Straordinario.

PIAZZA SS. APOSTOLI: ambo i lati nel tratto compreso tra vicolo del Piombo a via Cesare Battisti / via IV Novembre, eccetto mezzi e strutture autorizzate dal Gabinetto del Sindaco.

Sospensione delle aree di stazionamento Taxi, dalle ore 06:00 del 07 aprile 2019 e fino alle cessate esigenze del 07 aprile 2019:

VIA DEI FORI IMPERIALI;

PIAZZA MADONNA DI LORETO;

PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’;

PIAZZA VENEZIA;

PIAZZA DI SPAGNA (area stazionamento in prossimità di via S. Sebastianello e area stazionamento prossimità piazza Mignanelli);

LARGO DI TORRE ARGENTINA;

LARGO GOLDONI;

VIA TOMACELLI;

VIA DEL GROTTINO;

PIAZZA DI TOR SANGUIGNA;

PIAZZA DELLE CINQUE LUNE;

PIAZZA DEL POPOLO;

VIA DEL BABUINO;

Sospensione delle aree di sosta dei pullman turistici, dalle ore 06:00 del 07 aprile 2019 e fino alle cessate esigenze del 07 aprile 2019:

VIA ANTONINIANA;

VIA DI S. GREGORIO (eccetto mezzi autorizzati dal Gabinetto del Sindaco);

VIA DEL CIRCO MASSIMO;

VIA DEI CERCHI;

LUNGOTEVERE AVENTINO;

LUNGOTEVERE MARZIO;

PIAZZALE UGO LA MALFA (lato belvedere);

VIA PETROSELLI;

VIA DEL TEATRO MARCELLO.

Istituzione del divieto di transito dalle ore 00:01 del 07 aprile 2019 fino alle cessate esigenze del 07 aprile 2019:

VIA DEI FORI IMPERIALI intera via, eccetto mezzi autorizzati del Gabinetto del Sindaco;

VIA DEI CERCHI nel tratto compreso tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro.

Istituzione del divieto di transito dalle ore 06:00 del 07/04/2019 fino alle cessate esigenze del 07/04/2019:

VIA DI S. GREGORIO: entrambe le carreggiate eccetto mezzi autorizzati del Gabinetto del Sindaco;

VIA CAVOUR: nel tratto compreso tra l.go Visconti Venosta e l.Corrado Ricci, entrambi sensi di marcia.

Istituzione del divieto di transito, dalle ore 07:00 del 07/04/2019 e fino alle cessate esigenze del 07/04/2019:

VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE: intera via.

Maratona Roma 2019 strade chiuse Prati

Divieto di fermata dalle ore 21:00 del giorno 06 aprile 2019 fino a cessate esigenze del giorno 07 aprile 2019:

VIA CRESCENZIO

da Via Virgilio fino a Via Ovidio, lato destro del senso di marcia in direzione di Piazza del Risorgimento

da Via Sforza Pallavicini per 15 metri, lato destro del senso di marcia direzione Piazza Cavour

da Via Terenzio per 15 metri, lato destro del senso di marcia direzione Piazza del Risorgimento;

VIA SFORZA PALLAVICINI, da Via Alberico II a Via Crescenzio, ambo i lati del senso unico di marcia;

VIA DI PORTA CASTELLO, da Largo di Porta Castello a Via Sforza Pallavicini, ambo i lati del senso unico di marcia;

VIA DELLE FOSSE DI CASTELLO, da Largo di Porta Castello a Piazza Adriana, ambo i lati del senso unico di marcia;

PIAZZA ADRIANA, da Via delle Fosse di Castello a Piazza Pia, ambo i lati del senso unico di marcia.

PIAZZA PIA, da Piazza Adriana a Largo Giovanni XXIII, ambo i lati del senso unico di marcia.

VIA DI PORTA ANGELICA, da Piazza della Città Leonina a Borgo Angelico, lato destro del senso unico di marcia;

PIAZZA DEL RISORGIMENTO o da Via di Porta Angelica a Via del Mascherino, lato destro del senso unico di marcia o da Via Stefano Porcari a Via Crescenzo, lato destro del senso unico di marcia;

VIA TERENZIO, da Via Crescenzio per 10 metri, ambo i lati del senso unico di marcia in direzione di Via Cola di Rienzo;

VIALE GIULIO CESARE, da Via Paolo Emilio a Via Duilio, lato destro della carreggiata centrale in direzione di Via Lepanto;

VIA FORNOVO, da Viale delle Milizie a Viale Giulio Cesare, ambo i lati del senso unico di marcia;

VIALE DELLE MILIZIE

da 20 metri prima dell’intersezione con Largo Trionfale, fino all’intersezione stessa, lato destro della carreggiata centrale in direzione di Largo Trionfale;

da Via Lepanto a Viale Angelico, nelle carreggiate centrali promisque aventi direzione Viale Angelico, ambo i lati;

VIA DELLA GIULIANA, da 20 metri prima dell’intersezione con Piazzale Clodio fino all’intersezione stessa, lato destro del senso di marcia in direzione di Piazzale Clodio;

PIAZZALE CLODIO

da Via della Giuliana allo svincolo di immissione direzione Viale Giuseppe Mazzini, lato destro del senso di marcia

carreggiata di immissione su Viale Giuseppe Mazzini, con provenienza Piazzale Clodio, ambo i lati del senso unico di marcia;

VIALE GIUSEPPE MAZZINI

da Piazzale Clodio fino a Viale Angelico, lato sinistro del senso di marcia in direzione di Piazza Giuseppe Mazzini, lato giardini

da Via C. Grabau fino a Via C. A. Racchia, lato destro della carreggiata avente direzione Viale Angelico;

da 20 metri prima dell’intersezione con Piazza Giuseppe Mazzini fino all’intersezione stessa, lato sinistro del senso di marcia descritto;

PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI

da Via Oslavia fino a Viale Giuseppe Mazzini, lato sinistro del senso di marcia a rotatoria, nell’area centrale a ridosso giardini;

da Via Oslavia a Via Sabotino, lato destro del senso di marcia a rotatoria, lato palazzi;

da Via Sabotino a Viale Giuseppe Mazzini, lato destro del senso di marcia a rotatoria, lato palazzi, compresi gli stalli contigui i giardini centrali di Viale Giuseppe Mazzini;

PIAZZA BAINSIZZA, da Via Oslavia a Viale Carso, lato destro del senso unico di marcia;

VIALE CARSO, da Piazza Bainsizza fino a Largo Generale Gonzaga del Vodice, lato destro del senso di marcia descritto;

Maratona Roma 2019 strade chiuse Ostiense, Marconi, San Paolo

VIALE GUGLIELMO MARCONI, lato destro carreggiata nel tratto e direzione compresi tra Via Cristoforo Colombo e Via Temistocle Calzecchi Onesti;

VIA TEMISTOCLE CLZECCHI ONESTI, in entrambi i lati, carreggiata in direzione Via Tullio Levi Civita;

VIA FERDINANDO BALDELLI, parcheggio centrale con entrata e uscita lato Basilica di San Paolo;

VIA OSTIENSE, lato sinistro, carreggiata nel tratto e direzione compresi tra Via Ferdinando Baldelli e l’impianto semaforico pressi Sepolcreto;

VIA OSTIENSE, lato destro, carreggiata nel tratto e direzione compresi tra Viale Giustiniano Imperatore e il civico 263/e;

VIA OSTIENSE, carreggiata prospiciente parco I. Schuster, tutto il lato sinistro per il senso di marcia;

Per il giorno 07 aprile 2019 dalle ore 08:00 a cessate esigenze chiusura al transito veicolare delle seguenti località:

VIA CRISTOFORO COLOMBO, complanare, da Via Marco Polo a Viale Guglielmo Marconi;

VIALE GUGLIELMO MARCONI, corsia di destra da Via Cristoforo Colombo a Via Temistocle Calzecchi Onesti;

VIA TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI, carreggiata in direzione Via Tullio Levi Civita; Rep. N. 2019/0000244

VIA FERDINANDO BALDELLI, carreggiata in direzione Viale San Paolo;

VIA OSTIENSE intersezione Viale Giustiniano Imperatore;

VIA OSTIENSE, corsia preferenziale.

Di seguito il percorso (via per via) della Maratona di Roma 2019:

PARTENZA – Via dei Fori Imperiali

Piazza Madonna di Loreto

Piazza Venezia

Piazza San Marco

Piazza D’Aracoeli

Via del Teatro di Marcello

Via Luigi Petroselli

Piazza della Bocca della Verità

Via dei Cerchi

Piazza di Porta Capena

Viale Aventino

Piazza Albania

Maratona Roma 2019 strade chiuse | Via della Piramide Cestia

Piazza di Porta San Paolo

Piazzale Ostiense

Viale Marco Polo

Via Cristoforo Colombo

Piazza del Lavoro

Viale Marconi

Via Temistocle Calzecchi Onesti

Viale Ferdinando Baldelli

Via Ostiense

Piazzale Ostiense

Piazza di Porta San Paolo

Via Marmorata

Piazza dell’Emporio

Lungotevere Aventino

Maratona Roma 2019 strade chiuse | Via di Santa Maria in Cosmedin

Via della Greca

Largo Amerigo Petrucci

Lungotevere Aventino

Lungotevere dei Pierleoni

Piazza di Monte Savello

Lungotevere De’ Cenci

Lungotevere dei Vallati

Lungotevere dei Tebaldi

Lungotevere dei Sangallo

Lungotevere dei Fiorentini

Piazza Pasquale Paoli

Lungotevere degli Altoviti

Piazza Ponte Sant’Angelo

Maratona Roma 2019 strade chiuse | Lungotevere Tor di Nona

Lungotevere Marzio

Piazza del Porto di Ripetta

Ponte Cavour

Via Vittoria Colonna

Piazza Cavour

Via Crescenzio

Via Sforza Pallavicini

Via di Porta Castello

Via delle Fosse di Castello

Piazza Adriana

Piazza Pia

Via della Conciliazione

Maratona Roma 2019 strade chiuse | Piazza Pio XII

Largo del Colonnato

Via di porta Angelica

Piazza del Risorgimento

Via Crescenzio

Via Terenzio

Via Fabio Massimo

Viale Giulio Cesare

Via Fornovo

Viale delle Milizie

Largo Trionfale

Via della Giuliana

Piazzale Clodio

Viale Giuseppe Mazzini

Piazza Giuseppe Mazzini

Via Oslavia

Piazza Bainsizza

Viale Carso

Largo Generale Gonzaga del Vodice

Via Achille Papa

Via Marcello Prestinari

Maratona Roma 2019 strade chiuse | Piazza Monte Grappa

Lungotevere Guglielmo Oberdan

Lungotevere della Vittoria

Piazza Maresciallo Giardino

Lungotevere Maresciallo Cadorna

Piazza Lauro De Bosis

Ponte Duca D’Aosta

Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Ravel

Piazzale Cardinal Consalvi

Lungotevere Salvo D’Acquisto

Lungotevere Acqua Acetosa

Maratona Roma 2019 strade chiuse | Via Venezuela

Via India

Viale XVII Olimpiade

Viale Tiziano

Piazza Apollodoro

Via Flaminia

Viale del Vignola

Via Pier della Francesca

Via Giovanni Paolo Pannini

Via Antonazzo Romano

Lungotevere Flaminio

Piazza Gentile da Fabriano

Lungotevere Flaminio

Maratona Roma 2019 strade chiuse | Piazza delle Belle Arti

Lungotevere delle Navi

Lungotevere Arnaldo da Brescia (Sottopasso di Ripetta)

Passeggiata di Ripetta

Piazza Augusto Imperatore

Via dei Pontefici

Via del Corso

Piazza del Popolo

Maratona Roma 2019 strade chiuse | Via del Babuino

Piazza di Spagna

Via dei due Macelli

Via del Tritone

Largo Chigi

Via del Corso

Largo Goldoni

Via Tomacelli

Piazza del Porto di Ripetta

Maratona Roma 2019 strade chiuse | Via di Ripetta

Piazza Nicosia

Via di Monte Brianzo

Piazza di Ponte Umberto I

Via Giuseppe Zanardelli

Piazza di Tor Sanguigna

Via Agonale

Piazza Navona

Via dei Canestrari

Corso del Rinascimento

Piazza di Sant’Andrea della Valle

Maratona Roma 2019 strade chiuse | Corso Vittorio Emanuele II

Largo di Torre Argentina

Corso Vittorio Emanuele II

Piazza del Gesù

Via del Plebiscito

Piazza Venezia

Piazza San Marco

Piazza D’Aracoeli

Via del Teatro di Marcello

Maratona Roma 2019 strade chiuse | Via Luigi Petroselli

Piazza della Bocca della Verità

Via dei Cerchi

Piazza di Porta Capena

Via di San Gregorio

Via Celio Vibenna

Piazza del Colosseo

Via dei Fori Imperiali

ARRIVO – Via dei Fori Imperiali