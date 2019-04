Maratona Roma 2019 percorso non competitiva | 5 chilometri | Dove passa?

La Maratona di Roma 2019 è pronta a partire. Non solo la gara, quella vera, ma anche quella non competitiva che domani, domenica 7 aprile 2019 alle ore 8.30, invece di percorrere i soliti 42,195 chilometri, vedrà un percorso molto più ridotto: 5 chilometri. La partenza del tracciato è prevista, come per la Maratona “normale”, dai Fori Imperiali. L’arrivo però è stato fissato all’interno del Circo Massimo.

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA MARATONA DI ROMA 2019

Ma dove passa la Maratona di Roma 2019 non competitiva? Vediamo insieme la cartina della corsa non competitiva. Come detto si parte dai Fori Imperiali direzione Piazza Venezia, poi la svolta verso il teatro di Marcello e via dei Cerchi. Quindi il passaggio alle terme di Caracalla e il ritorno verso il Circo Massimo dove è stato posto l’arrivo. Di seguito la mappa del percorso:

IL VILLAGGIO DELLA MARATONA DI ROMA 2019

DOVE SONO I PUNTI RIFORNIMENTO

Maratona Roma 2019 villaggio

La Maratona è inserita nel calendario FIDAL con classificazione Gold e fa anche parte delle maratone internazionali IAAF Silver Label Road Race. Di seguito tutti i contatti social della Maratona di Roma 2019:

LE STRADE CHIUSE AL TRAFFICO

MARATONA DI ROMA, I BUS DEVIATI

IL PERCORSO "REGOLARE" DELLA MARATONA DI ROMA 2019