JUVENTUS MILAN DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida di Serie A tra Juventus e Milan, in programma oggi, 6 aprile 2019, all’Allianz Stadium. Calcio d’inizio alle ore 18.

“Bisogna pensare a battere il Milan perché è stimolante al di là della classifica del campionato. Ci mancano 6 punti e onestamente non credo che domani si deciderà lo scudetto, quindi la dobbiamo giocare. Poi abbiamo le partite ad Amsterdam e a Ferrara. Dobbiamo farci trovare pronti, saranno due settimane intense”, ha detto Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di venerdì 5 aprile, alla vigilia dello scontro in programma per oggi, sabato 6 aprile 2019.

In questo articolo troverete la cronaca testuale della partita minuto per minuto. Appuntamento alle 18 di sabato 6 aprile 2019 per il calcio d’inizio!

Mancano poche ore alla sfida tra Juventus e Milan e sale l’attesa. In particolare a Torino dove lo stadio si riempirà di passione e ansia. Più tra i tifosi rossoneri che in quelli bianconeri viste le differenti classifiche

JUVENTUS MILAN DIRETTA LIVE | PRE PARTITA

Sabato 6 aprile 2019 pomeriggio alle ore 18 Juventus e Milan scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino per la sfida di campionato valida per la 31esima giornata.

Partita molto importante sopratutto per i rossoneri alla ricerca di punti per provare a conquistare un posto nella prossima Champions League. I ragazzi di Gattuso sono reduci da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare: bottino magrissimo per chi sogna l’Europa.

Dall’altra parte i bianconeri quasi campioni d’Italia. Il distacco in classifica sul Napoli, secondo, è ormai abissale e per lo scudetto è ormai questione di tempo. Pochissimo tempo.

Chi riuscirà a portare a casa i tre punti?

JUVENTUS MILAN DIRETTA LIVE | LE PROBABILI FORMAZIONI

Chi gioca? Quali sono le probabili formazioni di Juventus-Milan? Allegri e Gattuso scioglieranno i dubbi solo poche ore prima della gara, ma qualche indiscrezione è filtrata. Ecco chi dovrebbe scendere in campo all’Allianz Stadium sabato alle ore 18:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cancelo, Bonucci, Rugani, Sandro, Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Dybala

All. Allegri

MILAN (4-3-3): Reina, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bakayoko, Castillejo, Piatek, Calhanoglu

All. Gattuso

Juventus Milan diretta live streaming | Dove vedere la partita

Dove vedere Juve Milan in tv o live streaming? La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport. Previsto un ampio pre e post partita con tanti ospiti in studio che commenteranno ogni aspetto della gara.

La partita sarà visibile anche in live streaming. Dove? Tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. App che permette di poter seguire i programmi della tv satellitare da pc, smartphone e tablet.