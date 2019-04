Il viaggio di Chiara Ferragni in Israele fa arrabbiare i fan: “Questo non dovevi farlo”

Chiara Ferragni si trova in Israele, a Tel Aviv, con alcune colleghe influencer per un viaggio di lavoro. Ospite della fondatrice del marchio di cosmetici di lusso Mimì Luzon, la fashion blogger ha pubblicato su Instagram alcune foto della sua visita nel Paese.

I fan si sono scagliati contro Chiara Ferragni per il suo viaggio in Israele. “Sono molto delusa per il fatto che tu sia lì”, ha scritto una fan della Ferragni commentando la foto della fashion blogger che la ritrae sulla spiaggia del Mar Morto.

“Boicotta Israele”, “Non dovevi farlo”, “Sono palestinese e lì non mi è permesso entrare in chiesa”. Il profilo di Chiara Ferragni si riempie di frasi “Palestina libera”.

