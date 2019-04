Il Congresso delle Famiglie di Verona è stato al centro dell’attenzione per giorni. Tantissime le voci di dissenso a un convegno considerato retrogrado, sessista e medievale.

Il video di Barbara Serra, giornalista di Al Jazeera English a Piazza Pulita è diventato virale.

“Per me non ce n’era uno lì dentro che sapesse cambiare un pannolino, ma tutti a parlare di famiglia”, ha detto la giornalista in diretta su La 7, parlando del Congresso delle famiglie.

Intanto, lo stesso governo i cui ministri hanno sponsorizzato il Congresso delle Famiglie, ha tagliato il bonus di 600 euro con cui le mamme lavoratrici avrebbero potuto pagare baby sitter e asili nido.

La figlia del leader del Congresso delle Famiglie a TPI: “Mio padre maschilista, evento da Medioevo, Dio ama le famiglie arcobaleno”

Cari retrogradi del Congresso di Verona, dire che il cancro colpisce chi non fa figli è un’ignobile falsità

“Noi, femministe di tutto il mondo, invaderemo Verona per dire no al Congresso-vergogna sulla famiglia”

Papa Francesco: “Il Congresso delle Famiglie di Verona? Bene la sostanza, sbagliato il metodo”