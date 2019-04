Sono diversi i “teatrini” televisivi che si possono gustare sintonizzandosi il mercoledì sera su Canale 5, quando cioè va in onda Live Non è la D’Urso, il salotto serale dove la nota conduttrice Mediaset invita vip e non vip per raccontare storie, commentare vicende e fornire sempre nuovo materiale per i pettegolezzi.

Questa volta ad aver attirato l’attenzione del pubblico, sia in studio che a casa, è stato un battibecco tra l’influencer Taylor Mega – che questa sera, 5 aprile, capitanerà la squadra delle Messaline nella quarta puntata di Ciao Darwin in onda su Canale 5 alle 21.25 – e Maurizio Coruzzi, molto più noto come Platinette. La ex fidanzata dell’imprenditore Flavio Briatore stava commentando un’offerta di lavoro molto particolare, quella del milionario australiano Matthew Lepre, il quale sta cercando un’assistente che giri il mondo con lui e lo aiuti nella gestione delle sue attività offrendo un compenso di 50mila euro.

Una cifra, questa, che però la 26enne originaria di Udine ha giudica essere ben troppo bassa rispetto ai suoi standard, tanto da fare il gesto dell’ombrello di fronte alla proposta del giovane imprenditore australiano. “Guadagno molto di più con le mie attività”, ha infatti spiegato la Mega a Barbara D’Urso, prima che Platinette replicasse sostenendo di non essere ancora riuscito a capire il vero ruolo di un’influencer.

Ed è stata proprio questa provocazione di Coruzzi a provocare il litigio, andato quindi in scena in diretta sul canale del Biscione: Platinette arriva a dire che che quello non è un vero lavoro, ma anzi casomai “un mestiere di mer***”.

La risposta stizzita della Mega, a quel punto, non ha tardato ad arrivare: “Io non accetto giudizi da chi andava in televisione con la parrucca”, ha provocato la ex concorrente dell’Isola dei famosi, mentre Platinette, è subito passato alla controffensiva rispondendo: “La mia verità vale quanto la tua. Io almeno non andavo in tv con le tette di fuori come te”.

Alla fine è intervenuta la conduttrice Barbara D’Urso che ha placato gli animi e spento la discussione.