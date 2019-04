Giulio Regeni, Fico: “Al Sisi mente, non manda avanti processo”

“Non è possibile per le istituzioni italiane accettare che lo stato egiziano sia così reticente nell’avviare un processo”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, al Festival del giornalismo di Perugia.

“Il problema è che non è neanche iniziato un processo – ha dichiarato Fico -. Quando sono andato da Al Sisi a settembre ho cercato di richiamarlo alle sue responsabilità, ho detto che ci sono stati depistaggi e che un rapporto tra le istituzioni non poteva continuare senza passi in avanti. Sono stati incontri carichi di tensione, lui ha assicurato che avrebbe rimosso ogni ostacolo per arrivare alla verità. Sono passati diversi mesi. Ho capito che questo stato non ci vuole dare la verità, che Al Sisi mente perché non manda avanti il processo. Io ho interrotto ogni tipo di diplomazia con il parlamento egiziano, se loro non vanno avanti non possiamo avere rapporto sereno”.

Il presidente della Camera ha anche sottolineato il suo auspicio affinché il Parlamento “approvi la Commissione d’Inchiesta sul caso Regeni”.

